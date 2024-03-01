创意十足！洛阳一社区举行亲子“环保时装秀”

美丽俏皮的公主、酷炫的太空超人……26日，洛阳市涧西区徐家营街道丰润路社区联合丰润路幼儿园，举行了一场创意十足的亲子“环保时装秀”。

美丽俏皮的公主、酷炫的太空超人……26日，洛阳市涧西区徐家营街道丰润路社区联合丰润路幼儿园，举行了一场创意十足的亲子“环保时装秀”。

废旧布头、垃圾袋、旧挂历、包装盒、彩绳，这些不起眼的废旧材料经过家长和孩子们的创意设计，变成了一件件漂亮的“衣服”。比如，隔热围裙剪裁后，再粘上彩色垃圾袋碎片进行装饰，就变成了银光闪闪的太空服；彩绳变成一股股的“麻花辫”粘合在一起，下面用废旧布头做成裙摆，再稍加点缀，就变成了一件漂亮的公主裙。

丰润路社区相关负责人说，这次活动不仅是一次环保教育活动，也通过“大手拉小手”的动手实践，促进每对家庭亲子关系融洽。下一步，社区党总支将依托社区邻里中心，利用多方资源面向居民开展特色活动，在增进邻里和谐的同时寓教于乐，引导居民树立环保意识，共同建设幸福美好社区。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 曹永花 文/图)