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靠严明纪律营造良好政治生态——扎实开展党纪学习教育之三
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.28 08:07

　　政治生态是高质量发展的重要保障，严明纪律是营造良好政治生态的必然要求。近日，市委书记江凌在市委党纪学习教育读书班集中研讨时强调，要抓住开展党纪学习教育的契机，通过加强纪律建设，严明党的纪律和规矩，严肃党内政治生活，深化正风肃纪反腐，持续巩固和发展良好政治生态。

　　纪律严明是我们党的光荣传统和独特优势。正是靠着严明的纪律和规矩，中国共产党才不断取得革命、建设和改革事业的伟大胜利。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持把纪律挺在前面，将纪律建设纳入新时代党的建设总体布局，坚持不懈用严明纪律管全党、治全党，为党和国家事业发展提供了坚强保障。近年来，我市政治生态持续好转，但一些深层次问题还没有解决到位，特别是有的县区“小圈子”“潜规则”等问题仍比较突出，管党治党越来越严的要求还没有落实到位，净化政治生态还需持续用力。

　　营造良好政治生态，就要持续整治不担当不作为。不担当不作为严重损害党的形象、破坏政治生态、贻误事业发展。广大领导干部要带头担当作为，面对债务风险化解、信访积案办理、安置房建设、问题楼盘处置、安全隐患排查整治等难题，敢于较真碰硬，善于突破瓶颈，示范带动党员干部敢担当善作为。各级党委(党组)要健全激励干部担当作为机制，教育引导党员干部强化担当精神，树牢“有解”思维，把该担的责任担起来，把该抓的事情抓到位。

　　营造良好政治生态，就要持续整治形式主义、官僚主义。一个地方如果形式主义、官僚主义盛行，政治生态必然严重恶化。广大领导干部，要经常深入基层一线发现和解决实际问题，找准关键环节和管用抓手，把各项工作抓具体、抓深入，坚决杜绝大而化之、浮于表面等问题。各级党委(党组)要持续倡树深度研究工作、一线解决问题、狠抓闭环落实等优良作风，把各项工作任务落到实处。

　　营造良好政治生态，就要持续整治群众身边不正之风和腐败问题。发生在群众身边的不正之风和腐败问题，不仅直接损害群众利益，也会破坏党的纪律、污染政治生态。广大领导干部，要以身作则，带头树牢为民情怀，及时了解群众所急所盼，帮助群众解决实际问题，从根源上杜绝群众身边的不正之风和腐败问题发生。各级党委(党组)要教育引导党员干部充分认清“微腐败”的巨大危害，坚决反对一切损害群众利益的行为，着力解决好群众反映强烈的突出问题，让群众有更多实实在在的获得感。

　　“政治生态好，人心就顺、正气就足。”确保党纪学习教育高标准开展、高质量完成，定能让学纪、知纪、明纪、守纪成为党员干部的自觉，定能让清风正气满河洛，为现代化洛阳建设提供坚强保障。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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