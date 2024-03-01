26日，在洛阳市瀍河区白马寺释源广场，来自洛阳诗词协会的志愿者们身穿汉服与游客开展有奖对诗互动游戏，吸引了众多游客参与其中。

26日，在洛阳市瀍河区白马寺释源广场，来自洛阳诗词协会的志愿者们身穿汉服与游客开展有奖对诗互动游戏，吸引了众多游客参与其中。

当日，瀍河区2024年“世界读书日”诗词大会系列活动启动，该活动为期两个月，通过在全区新时代文明实践中心(所、站)开展形式多样的古诗词吟诵、学习活动推进全民阅读，让更多人接受文化熏陶、感知文化魅力，增强对中华文化的认同感、自豪感，不断坚定文化自信。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 文/图）