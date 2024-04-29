你是哪种旅行“人设”呢？这个“五一”，洛阳之旅，角色由你定。
洛阳，一个让每种旅行"人设"都能完美演绎的舞台，
想做"旅行特种兵"，高效穿越千年古迹与繁华都市；
化身"恰饭专家"，品尝从古至今的美食传奇；
或是"资深躺客"，悠享古城阳光下的慵懒时光；
成为"出片特工"，在每一帧风景里留下光影故事；
"小众挖掘机"则会深入隐匿的洛城角落，发掘那些鲜为人知的秘境美景；
对于那些求知若渴的人，洛阳无疑是最好的“学霸研学营”；
"城市漫步者"与"山川冒险家"，则能在古城街巷与壮丽自然间自由切换。
你是哪种旅行“人设”呢？
这个“五一”，洛阳之旅，角色由你定。
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