你是哪种旅行“人设”呢？这个“五一”，洛阳之旅，角色由你定。 洛阳，一个让每种旅行"人设"都能完美演绎的舞台， 想做"旅行特种兵"，高效穿越千年古迹与繁华都市； 化身"恰饭专家"，品尝从古至今的美食传奇； 或是"资深躺客"，悠享古城阳光下的慵懒时光； 成为"出片特工"，在每一帧风景里留下光影故事； "小众挖掘机"则会深入隐匿的洛城角落，发掘那些鲜为人知的秘境美景； 对于那些求知若渴的人，洛阳无疑是最好的“学霸研学营”； "城市漫步者"与"山川冒险家"，则能在古城街巷与壮丽自然间自由切换。 你是哪种旅行“人设”呢？ 这个“五一”，洛阳之旅，角色由你定。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]