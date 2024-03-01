“国潮小剧”！洛阳一社区居民演绎“社区自治戏”

“亲爱的孩子们，当父母老了，请多给他们一些陪伴、宽容和理解……”25日，一场生动的“国潮小剧场”在洛阳市老城区道北路街道党群服务中心上演。

“亲爱的孩子们，当父母老了，请多给他们一些陪伴、宽容和理解……”25日，一场生动的“国潮小剧场”在洛阳市老城区道北路街道党群服务中心上演。

在现场，家长和孩子都身穿汉服，相互行礼，大家跟着剧本角色完成表演任务。孩子们和家长共读《弟子规》中的“亲有疾，药先尝”，以及卧冰求鲤、怀橘遗亲等孝亲故事。

“家庭教育像玩儿剧本杀一样，太有趣了”“寓教于乐，活动很有意义”……说起辖区上演的“国潮小剧”，居民们都赞不绝口。

据介绍，老城区道北路街道引入的“国潮小剧”以预防矛盾为导向，以家庭教育、家风建设、文化传承、和谐邻里为载体，把情景剧融入家庭教育，持续激活社区治理“法治细胞”。

“‘国潮小剧’突出互动性、体验感，推动社区治理从‘说教式’向‘体验式’转变的探索实践，让居民走到台前，达到语境共创、实时互动的效果。”道北路街道党工委书记马端端说。

据悉，自3月下旬以来，道北路街道在辖区已开展“国潮小剧”进社区、进校园、进家庭活动20场次，吸引了240余名家长与孩子参与，帮助化解各类家庭矛盾83起，有效打通了社区治理的“最后一公里”。下一步，该街道还将组织热心居民拍摄各种宣传政策、普法、传播正能量的情景剧，内容全部取材于发生在社区里的邻里故事、家长里短，以真实、贴近、接地气的多元化方式，将艺术融入生活，吸引更多居民参与其中。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 文/图）