洛阳国贸集团：乘春风同心筑梦 襄伟业添彩神都

日前，“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动(以下简称榴莲狂欢节)将于5月1日在隋唐洛阳城天街遗址启幕，致力于打造集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会，让更多人品尝到质优价廉、品种丰富的榴莲。

日前，“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动(以下简称榴莲狂欢节)将于5月1日在隋唐洛阳城天街遗址启幕，致力于打造集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会，让更多人品尝到质优价廉、品种丰富的榴莲。

作为活动承办单位之一，洛阳国宏投资控股集团有限公司所属洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)利用强大的贸易体系，为促进榴莲及相关产品的贸易流通、拉动地方消费市场繁荣贡献中坚力量，助推活动实现经济效益、社会效益的有机统一，推动共建“一带一路”高质量发展。

肩负使命、战略布局，打造良性产业生态

洛阳国贸集团作为国有企业，紧跟洛阳市委市政府相关政策号召，利用政策环境和功能优势，不断促进外贸增长和产业创新，为洛阳开放型经济发展注入源源不断的活力。

据悉，自成立以来，洛阳国贸集团围绕“打造洛阳外向型经济发展新平台，助力外贸产业转型升级”主定位，充分发挥本地特色产业优势，大力开拓大宗商品、跨境电商、装备制造、新能源等业务领域，加快外贸产业从“点”到“链”和从“链”到“群”的提升，逐步形成产业集群规模效应。

目前，洛阳国贸集团已获得榴莲单品在泰国、越南产区直采授权许可和大批量规模化直采订单，冷冻肉品、油料作物等农副产品业务规模化开展指日可待。

文旅搭台、经贸唱戏，协力共促经济发展

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”4月，一场专属于洛阳的牡丹盛会，不仅掀起了盛大的赏花狂欢，也揭开了融合艺术展演、旅游推广、经贸交流等元素主题活动的序幕，不断赋能城市功能品质提升。

乘势而动，榴莲狂欢节携形象IP“贸贸”与“依依”亮相，传递出洛阳国贸集团积极推动洛阳进出口业务发展的社会担当。以扩大经贸、文旅融合发展的“朋友圈”为要，榴莲狂欢节力争做到资源共享，使东南亚与中亚国家成为彼此的“诗和远方”，使隋唐洛阳城天街遗址有热度、更有高度，洛阳文旅不但“出圈”、更能“出彩”，为进一步将洛阳打造成为历史文化名城、东亚文化之都做出积极贡献。

接下来，洛阳国贸集团着眼跨界合作，计划联合洛阳文旅集团，开发富含洛阳文化特色的榴莲副产品，并将产品推广至商超系统和旅游景点，拓宽营销渠道，提升品牌美誉度，实现经贸与文旅进一步交融互动。

普惠民生、拉动消费，挥笔城市崭新画卷

榴莲狂欢节标志着洛阳国贸集团正式市场化运营洛阳综合保税区，将呈现出一场商贸盛宴、文旅盛宴、消费盛宴。眼下，洛阳国贸集团通过整合资源、优化流通环节、降低成本等，充分发挥着洛阳综合保税区的“桥头堡”作用，在推动城市发展、增进民生福祉的道路上砥砺前行。

一方面，洛阳国贸集团以榴莲狂欢节为契机，积极推动洛阳“工业制造、智造及重工装备”等优势“走出去”，让“洛阳力量”掷地有声；另一方面，洛阳国贸集团积极推动产业投资和企业合作，将国外新商品、新服务引入国内市场，通过线上直播和电商销售、线下物流配送等方式，使优质资源得以有效流通，满足不同层次的消费需求，同时在采购、销售、物流、仓储等环节创造更多就业机会，进一步惠及民生。

未来，洛阳国贸集团将持续聚焦保税加工、保税研发等贸易与业务守正创新，书写洛阳综合保税区新篇章，谱绘洛阳城市发展新画卷。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)