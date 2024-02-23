营造良好旅游环境！洛阳开展普法进景区活动

近日，洛阳市文化市场综合行政执法支队深入全市主要景区开展“牡丹之约 法润洛城”普法进景区活动，为即将到来的“五一”假期营造良好的旅游环境。
近日，洛阳市文化市场综合行政执法支队深入全市主要景区开展“牡丹之约 法润洛城”普法进景区活动，为即将到来的“五一”假期营造良好的旅游环境。
近日，洛阳市文化市场综合行政执法支队深入全市主要景区开展“牡丹之约 法润洛城”普法进景区活动，为即将到来的“五一”假期营造良好的旅游环境。
洛阳市文化市场综合行政执法支队工作人员为景区赠送了旅游法规汇编，为导游人员发放了规范执业提示，该支队法律顾问为游客解答了旅游维权等相关问题。下一步，洛阳市文化市场综合行政执法支队将坚持日常普法与集中普法相结合，创新宣传方式，丰富宣传内容，提升宣传效果，进一步提升旅游从业者的法律意识，提升旅游服务质量，为游客提供更加安全、有序、文明的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605