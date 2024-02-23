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营造良好旅游环境！洛阳开展普法进景区活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 16:47

　　近日，洛阳市文化市场综合行政执法支队深入全市主要景区开展“牡丹之约 法润洛城”普法进景区活动，为即将到来的“五一”假期营造良好的旅游环境。

　　洛阳市文化市场综合行政执法支队工作人员为景区赠送了旅游法规汇编，为导游人员发放了规范执业提示，该支队法律顾问为游客解答了旅游维权等相关问题。下一步，洛阳市文化市场综合行政执法支队将坚持日常普法与集中普法相结合，创新宣传方式，丰富宣传内容，提升宣传效果，进一步提升旅游从业者的法律意识，提升旅游服务质量，为游客提供更加安全、有序、文明的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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