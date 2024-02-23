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司马光的七位偶像（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:16

　　司马光和他的独乐园，洛阳人耳熟能详。园中七处主要景观，分别与司马光仰慕的七位古人相联系，司马光为此写了组诗《独乐园七题》。

　　读书堂，诗云：“吾爱董仲舒，穷经守幽独。所居虽有园，三年不游目。邪说远去耳，圣言饱充腹。发策登汉庭，百家始消伏。”西汉董仲舒罢黜百家，独尊儒术，司马光以董仲舒为榜样，“穷经守幽独”“圣言饱充腹”。

　　浇花亭，诗云：“吾爱白乐天，退身家履道。酿酒酒初熟，浇花花正好。作诗邀宾朋，栏边长醉倒。至今传画图，风流称九老。”唐代诗人白居易在洛阳履道坊宅园中酿酒浇花，司马光也很向往。

　　弄水轩，诗云：“吾爱杜牧之，气调本高逸。结亭侵水际，挥弄消永日。洗砚可抄诗，泛觞宜促膝。莫取濯冠缨，红尘污清质。”杜牧之就是唐代诗人杜牧，其性情刚直，不屑逢迎，曾在池州游赏弄水亭，司马光愿如他一样，气调高逸，不同流合污。

　　种竹斋，诗云：“吾爱王子猷，借宅亦种竹。一日不可无，潇洒常在目。雪霜徒自白，柯叶不改绿。殊胜石季伦，珊瑚满金谷。”王子猷是魏晋名士王徽之，他暂住别人的空宅，还要种竹子，说：“何可一日无此君！”司马光敬仰这位名士。

　　见山台，诗云：“吾爱陶渊明，拂衣遂长往。手辞梁主命，牺牛惮金鞅。爱君心岂忘，居山神可养。轻举向千龄，高风犹尚想。”此处陶渊明应为陶通明，即南朝齐、梁时期道士陶弘景，他隐居修道却又心系天下，人称“山中宰相”。司马光是不是有点像他？

　　钓鱼庵，诗云：“吾爱严子陵，羊裘钓石濑。万乘虽故人，访求失所在。三公岂非贵，不足易其介。奈何夸毗子，斗禄穷百态。”严子陵即东汉隐士严光，他跟刘秀是好朋友，刘秀即位后，他便归隐，日日钓鱼。司马光也算归隐在钓鱼庵吧。

　　采药圃，诗云：“吾爱韩伯休，采药卖都市。有心安可欺，所以价不二。如何彼女子，已复知姓字。惊起入穷山，深畏名为累。”韩伯休是东汉隐逸高士韩康，常采草药卖于街市，三十多年不让还价。一次，买药女子竟叫出他的名字，一心隐于市的他不愿被名所累，遂前往深山生活。司马光于独乐园隐居，本想学韩伯休逃名，名气却越来越大，“儿童诵君实，走卒知司马！”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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