大历七年(公元772年)，刘禹锡生于洛滨坊。同年，白居易出生于新郑东郭庄园。刘禹锡在洛滨坊度过了青少年时期，于贞元九年(公元793年)与柳宗元同榜进士及第，同年登博学鸿词科；两年后再登吏部取士科，释褐为太子校书。贞元十三年(公元797年)，刘禹锡丁忧回洛。

编者按

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”牡丹，国色天香、雍容华贵，象征着幸福美满与繁荣昌盛，自古以来便受到了皇室贵族、文人墨客和平民百姓的喜爱，他们不仅爱花、赏花、拜花，而且种花、插花、写花，与牡丹结下了不解之缘。世人盛爱牡丹，牡丹之盛名，亦离不开一代又一代文人雅士的歌咏、赞美。在跨越千年的历史长河中，留下了许多名人与牡丹的佳话，这些故事逐渐融入河洛文化，丰富着牡丹的美好意象，寄托着人们对美好生活的期望与愿望。今起，本报推出名人与牡丹系列文章，择取几位历史名人与牡丹的故事，带您一起品读牡丹穿越千年的芬芳。敬请关注。

刘禹锡，字梦得，中唐著名诗人，有“诗豪”之称。其七世祖刘亮，为北魏名臣，随北魏孝文帝迁都洛阳。从此，这个家族儒学相传、世代为官，成为洛阳的名门望族。洛滨坊是隋唐洛阳城洛南里坊区最西北角的一个里坊，其北为洛河月陂堤。刘禹锡的宅园，就在洛滨坊。“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，是这位“诗豪”给洛阳留下的名句。

洛滨坊中花满园

大历七年(公元772年)，刘禹锡生于洛滨坊。同年，白居易出生于新郑东郭庄园。刘禹锡在洛滨坊度过了青少年时期，于贞元九年(公元793年)与柳宗元同榜进士及第，同年登博学鸿词科；两年后再登吏部取士科，释褐为太子校书。贞元十三年(公元797年)，刘禹锡丁忧回洛。

次年，白居易送母亲到洛阳毓材坊老宅，遂定居洛阳。白居易拜会刘禹锡，两人成为知音。贞元十六年(公元800年)，白居易考中进士，刘禹锡则到扬州，任淮南节度使幕府掌书记，此后舟车海内数十载。唐文宗开成元年(公元836年)，刘禹锡任太子宾客、分司东都，回到洛阳洛滨坊，六年后终老于此。

在洛滨坊，刘禹锡写下了很多名篇佳作，如《洛滨病卧户部李侍郎见惠药物谑以文星之句斐然仰谢》《昼居池上亭独吟》《罢郡归洛阳闲居》等，当然最有名的是《陋室铭》。

洛滨坊广种牡丹，坊北的月陂堤更是牡丹的观赏中心。月陂堤，一个如花般香艳的地名，是大唐东都的公共园林，位于洛河南岸。月陂堤最热闹的季节是牡丹花开的春天，三月初三的上巳节更是一个风情摇曳的美丽节日。在神话中，制定上巳节的是女娲，她分阴阳，定姻缘，制定了自由恋爱的节日。上巳节，人们按捺不住内心的兴奋，奔向河边的月陂堤。岸上牡丹盛开，枝头鸟鸣啾啾，阳光像金子一样铺洒下来，叫人春心荡漾。青年男女三五邀约着去月陂堤参加聚会。

在上巳节，东都文人要在月陂堤临水洗濯，借以祓除不祥，谓之修禊。当时，洛阳可谓文人荟萃之地。刘禹锡任太子宾客、分司东都之后，与裴度、白居易、李珏等人过从甚密。开成二年(公元837年)三月三日，河南尹李珏邀请东都留守裴度、太子少傅白居易及太子宾客萧籍、李仍叔、刘禹锡等十五人，相聚于洛滨坊，然后祓禊(fú xì)洛滨，合宴舟中，可谓文坛盛事。

宴会中，裴度先赋一诗，然后每人各和诗一首。刘禹锡写下了《赏牡丹》：“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

思黯南墅赏牡丹

刘禹锡《思黯南墅赏牡丹》云：“偶然相遇人间世，合在增城阿姥家。有此倾城好颜色，天教晚发赛诸花。”

思黯南墅在哪里？它就是归仁园，是唐代宰相牛僧孺的园子。因为牛僧孺字思黯，所以归仁园又被称为思黯南墅。“归仁”取自孔子的名言“克己复礼，天下归仁焉”，是唐宋时期洛阳一个街坊的名称，因为整个街坊就是一座园林，故称“归仁园”。归仁园北临建春门大街，东临城垣，东北角即为建春门，其位置在今安乐一带。

牛僧孺是唐穆宗时的宰相，曾任淮南(今江苏扬州)节度使、东都(洛阳)留守。《旧唐书》说，牛僧孺识量弘远，不拘小节，不顾非议，在洛阳建造宏大的园子。他在任淮南节度使时，搜集诸多嘉木怪石，运至洛阳的园子中。经过数年苦心营建，该园成为馆宇清华、木竹幽邃的一处著名私家园林。

该园东西和南北长均逾一里，自北向南分为三部分：北部种有牡丹、芍药一千多株，中部种有百余亩翠竹，南部种植着成行的桃树、李树等。

刘禹锡、白居易常到归仁园游览，都写下了不少诗文。比如，白居易《题牛相公归仁里宅新成小滩》中说：“平生见流水，见此转留连。况此朱门内，君家新引泉。伊流决一带，洛石砌千拳。与君三伏月，满耳作潺湲。”这首诗作于牛僧孺初为东都留守时。当时，牛僧孺对归仁园进行改造，修了一个巨大的湖泊，湖面之大是洛城之冠，清渠环绕，水中砌石，形成小瀑布，有巴峡之感，中间出现了一个小滩，即小岛。岛上放了一块巨大的太湖石，白居易另写了一篇《太湖石记》。

平章宅里一栏花

刘禹锡《和令狐相公别牡丹》云：“平章宅里一栏花，临到开时不在家。莫道两京非远别，春明门外即天涯。”

令狐相公是谁？他就是唐代名臣令狐楚。令狐楚是中唐重要的政治人物，与当时许多重大的政治事件有着密切的联系。他曾任宰相、东都留守。

令狐楚长于诗，和刘禹锡年龄相仿，二人交往频繁，相和诗词极多，《唐故相国赠司空令狐公集序》《东都留守令狐楚家庙碑》等皆为刘禹锡撰写。

“平章宅里一栏花”，这里的“平章宅”，就是令狐楚宅，因为令狐楚曾任同中书门下平章事(宰相)。唐文宗太和三年(公元829年)年初，令狐楚离开长安，任东都留守。

令狐楚在长安城的住宅在开化坊，在洛阳城的住宅在积善坊。积善坊又名王子坊，因为武周时期，李隆基等五个王子的府邸在此，太平公主的府邸也在此。积善坊的西侧就是洛滨坊。

到任的当年春，令狐楚写下了《游春词》：“高楼晓见一花开，便觉春光四面来。暖日晴云知次第，东风不用更相催。”

花开时节，十七岁的李商隐前来拜会令狐楚。在积善坊，李商隐写下了《牡丹》：“锦帏初卷卫夫人，绣被犹堆越鄂君。垂手乱翻雕玉佩，招腰争舞郁金裙。石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云。”

令狐楚在洛阳的任期不长，他离开洛阳后，宅园牡丹年年开，不见主人赏花来，刘禹锡叹道：“平章宅里一栏花，临到开时不在家。”晚年的令狐楚再次入相，居住在西京长安，他很思念洛阳的牡丹，但无暇再回洛阳。所以，刘禹锡叹道：“莫道两京非远别，春明门外即天涯。”春明门，长安的正东门。（郑贞富）