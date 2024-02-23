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“站在应天门前，仿佛穿越回盛唐！” 网络大V“王一一”点赞洛阳风光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:19

“王一一”（前排右一）

　　23日，在抖音平台拥有136.3万粉丝的大V“王一一”，发了一个舞蹈转场视频。在视频中，她身着飘逸汉服，用舞姿“串联”起隋唐洛阳城国家遗址公园的应天门、明堂天堂、九洲池等景点，尽显国风古韵。

　　这是“王一一”第二次来到洛阳。她对洛阳的印象有何变化？此次来洛想从哪个角度宣传洛阳？对此，记者进行了采访。

　　2020年春季，酷爱跳舞的“王一一”开始运营自媒体账号。她奔走于全国各地，以古典舞展示为主要内容进行视频创作。

　　2023年，“王一一”来到洛阳白云山景区，在九龙瀑布下进行拍摄，并发了两个视频。“仿佛看到了《洛神赋》中描写的洛神。”“实景拍摄，太绝了！”……“王一一”的舞姿配合九龙瀑布“飞流直下三千尺”的场景，受到众多网友称赞。

　　因创作需要，“王一一”经常在全国各个景区奔走，以瀑布为背景进行视频创作，因流水飞溅导致拍摄难度较高，这令她产生了深刻的印象。“我去过许多知名瀑布景区，比如贵州的赤水丹霞大瀑布，但白云山景区的瀑布与众不同。”“王一一”说。

　　她说，不同于多数地区的自然风光，洛阳的自然风光中蕴含了不少文化元素。在白云山景区内，除瀑布外，还有亭台楼阁错落分布于山间，让她对课本中文人墨客的隐居之地有了更多体会。

　　此次受邀来洛，她身穿复原自壁画中的“神仙服”，扮作“牡丹花神”，游览隋唐洛阳城国家遗址公园。与上次到白云山景区的感受不同，此次来洛，她对洛阳的历史文化，尤其是唐代文化，有了更加深入的了解。“站在应天门前，仿佛穿越回盛唐！”她说。

　　令“王一一”遗憾的是，两次来洛，她均因时间紧张而未能进行深度游。“前段时间，有关龙门石窟的转场视频十分火爆，如果有机会，我会再次来到洛阳，到龙门石窟进行拍摄。”“王一一”说。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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