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4月28日，洛阳大型招聘会等你来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 13:22

　　24日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于4月28日启动，当天将举办该活动的首场大型招聘会。

　　●活动主题

　　“就”在民企 “职”向未来

　　●活动时间

　　4月28日(星期日)

　　上午场 9:00至12:00

　　下午场 15:00至18:00

　　●活动地点

　　洛龙区泉舜北广场

　　据悉，活动当天将有240家企业参会，重点服务洛阳17个优势产业链的重点民营企业和重点用工企业。此外，活动现场还将设置多个专区，提供直播带岗、青年交友等全方面服务。

　　●直播带岗

　　在招聘会现场搭建直播间，通过洛阳就业服务视频号、洛阳大就业服务抖音号等开展直播带岗活动，组织优质企业走进直播间，针对求职者关心的岗位需求、薪资待遇、发展前景等问题现场连线作答。

　　●青年交友

　　围绕“成家立业”的活动主题，在现场规划青年交友活动区域，搭建青年交友信息展示墙，开展青年喜闻乐见的交友联谊活动，帮助现场青年拓宽交际圈、找到志趣相投的朋友。

　　●就业技能培训现场展示

　　现场提供包括汉服妆造、烘焙、茶艺等各类人社培训展示，促进专业人才培养，拓宽群众就业渠道，促进群众增收。

　　●政策咨询及就业权益保障

　　现场设立“大就业政策咨询及劳动权益保障”专区，统筹就业、创业、档案、创贷、劳动保障以及总工会、妇联、退役军人等单位和部门，为民营企业和劳动者提供各类政策咨询、法律咨询、劳动保障、权益维护等服务，维护双方合法权益。

　　●职业指导及人才测评

　　邀请人力资源专家现场分享实战经验和成功案例等，开展职业指导、职业规划、简历诊断等就业服务。邀请专业人才测评机构到现场提供人才测评服务，为企业招聘、选拔、配置和评价人才提供科学依据。

　　“洛阳市民营企业服务月活动将结合大就业巡回招聘的形式组织开展，共计举办4场巡回招聘活动。活动月期间，人社部门将联合多部门广泛收集民营企业岗位信息，动员高校毕业生、退役军人等重点群体参加服务月活动。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，同时自4月起洛阳人才网、洛阳就业网同步启动2024年度洛阳市民营企业服务月网络专场招聘活动，不能到现场的市民可通过云招聘了解更多招聘动态。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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