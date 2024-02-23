4月28日，洛阳大型招聘会等你来

24日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于4月28日启动，当天将举办该活动的首场大型招聘会。

24日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于4月28日启动，当天将举办该活动的首场大型招聘会。 24日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于4月28日启动，当天将举办该活动的首场大型招聘会。 ●活动主题 “就”在民企 “职”向未来 ●活动时间 4月28日(星期日) 上午场 9:00至12:00 下午场 15:00至18:00 ●活动地点 洛龙区泉舜北广场 据悉，活动当天将有240家企业参会，重点服务洛阳17个优势产业链的重点民营企业和重点用工企业。此外，活动现场还将设置多个专区，提供直播带岗、青年交友等全方面服务。 ●直播带岗 在招聘会现场搭建直播间，通过洛阳就业服务视频号、洛阳大就业服务抖音号等开展直播带岗活动，组织优质企业走进直播间，针对求职者关心的岗位需求、薪资待遇、发展前景等问题现场连线作答。 ●青年交友 围绕“成家立业”的活动主题，在现场规划青年交友活动区域，搭建青年交友信息展示墙，开展青年喜闻乐见的交友联谊活动，帮助现场青年拓宽交际圈、找到志趣相投的朋友。 ●就业技能培训现场展示 现场提供包括汉服妆造、烘焙、茶艺等各类人社培训展示，促进专业人才培养，拓宽群众就业渠道，促进群众增收。 ●政策咨询及就业权益保障 现场设立“大就业政策咨询及劳动权益保障”专区，统筹就业、创业、档案、创贷、劳动保障以及总工会、妇联、退役军人等单位和部门，为民营企业和劳动者提供各类政策咨询、法律咨询、劳动保障、权益维护等服务，维护双方合法权益。 ●职业指导及人才测评 邀请人力资源专家现场分享实战经验和成功案例等，开展职业指导、职业规划、简历诊断等就业服务。邀请专业人才测评机构到现场提供人才测评服务，为企业招聘、选拔、配置和评价人才提供科学依据。 “洛阳市民营企业服务月活动将结合大就业巡回招聘的形式组织开展，共计举办4场巡回招聘活动。活动月期间，人社部门将联合多部门广泛收集民营企业岗位信息，动员高校毕业生、退役军人等重点群体参加服务月活动。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，同时自4月起洛阳人才网、洛阳就业网同步启动2024年度洛阳市民营企业服务月网络专场招聘活动，不能到现场的市民可通过云招聘了解更多招聘动态。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博 文/图）