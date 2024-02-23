中西合璧广彩瓷 风靡海外数百年

昨日，在洛阳博物馆的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”现场，一件件绚丽多彩的广彩瓷吸引游客驻足观赏。

昨日，在洛阳博物馆的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”现场，一件件绚丽多彩的广彩瓷吸引游客驻足观赏。

海上丝绸之路又被称为“瓷器之路”，在热销的瓷器中，最有特色的就是广彩瓷。其是广东地区釉上彩瓷的简称，又称“广东彩”，诞生于清康熙中期(约17世纪末)，兴盛于乾隆、嘉庆时期，历经300余年窑火不绝。当时，结合海外市场审美，广彩瓷的纹饰主要分为两大类，一类以中国传统纹饰为主，另一类是西洋风格，生动体现出中西共融、共创的产品特征，成为备受西方市场青睐的抢手货。

在东西方文化的浪漫碰撞下，广彩瓷成为世界独特的艺术瑰宝，创造了中国陶瓷史上的辉煌成就。如果您感兴趣，可到洛阳博物馆二楼免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 张怡熙 通讯员 黄超 摄影报道）