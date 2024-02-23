省安委会第三综合抽查组来洛督导检查

昨日，按照省统一部署安排，省安委会第三综合抽查组进驻洛阳并举行见面会，将对我市安全生产工作启动督导检查。

昨日，按照省统一部署安排，省安委会第三综合抽查组进驻洛阳并举行见面会，将对我市安全生产工作启动督导检查。

省安委会第三综合抽查组组长、省工信厅二级巡视员寇守峰，市委常委、常务副市长张玉杰参加会议。

寇守峰介绍了本次督导检查的重大意义、重点内容并明确要求，要切实提高思想认识，贯彻落实中央和省相关部署安排，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“三管三必须”要求，确保各层级、各环节、各岗位明责知责履责尽责。要坚持问题导向，持续加大隐患排查整治力度，建立隐患责任倒查机制，坚决防范遏制重特大事故发生。要压实企业主体责任，抓在平时、严在经常、重在预防，倒逼企业做好自查自改和宣传教育，提升企业本质安全水平。

张玉杰汇报了我市近期安全生产工作开展情况并表示，洛阳市将以此次督导检查为契机，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展安全生产“三管三必须”厘职明责、重大事故隐患动态清零等十大行动，突出抓好“五一”等重点时段安全防范，严抓煤矿、非煤矿山、危化、工贸等领域安全隐患排查整治，层层压实各级各方安全责任，确保全市安全生产形势持续平稳向好。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）