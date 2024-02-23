洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行 徐衣显出席并致辞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:25

　　昨日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行，市长徐衣显出席并致辞。

　　徐衣显在致辞中表示，举办此次活动是洛阳深入贯彻习近平文化思想、全面落实文旅文创融合战略的具体行动，也是以“住宿提质升级”带动“文旅融合发展”的一件大事。近年来，洛阳坚持守正不守旧、尊古不复古，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，高标准打造“1+3”高品质古都文化体验区，“汉服融城”一眼千年，剧本娱乐全城畅玩，文旅“火爆”出圈、“顶流”出彩，入选全国十大热门旅游城市。

　　徐衣显指出，当前，“因宿择游”成为“流量”变“留量”的重要一环，洛阳聚焦全要素全链条深化文旅融合，坚持“一店一主题”“一店一文化”，形成了《洛阳市酒店民宿业规范提升工作方案》等一揽子支持政策，推出了一系列有文化、有特色、有格调的“洛阳宿”产品，形成了特色酒店、城市民宿、青年旅舍、房车营地等类型多样化、风格多元化、体验多维化的新文旅住宿体系，将精品民宿打造成洛阳文旅发展新的流量入口，创造了能够“亲近山水田园、触摸千年文脉、融合多元场景、体验烟火温暖”的高品质文旅消费新空间。欢迎国内外文旅龙头企业、头部平台走进洛阳、投资洛阳、深耕洛阳，为洛阳文旅发展积极把脉问诊，洛阳将学习借鉴文旅融合新模式新业态，持续提升“洛阳宿”的品牌吸引力、竞争力、影响力，加快培育文旅产业新质生产力，打造传承中华文化的世界级旅游目的地。

　　在对接会上，携程集团副总裁张旭发布洛阳住宿等服务业指数，途家及斯维登集团联合创始人罗军、遥望科技董事长兼CEO谢如栋等作主题分享，市文广旅局推介洛阳市文旅产业发展情况，市文旅集团、老城区、瀍河区、洛龙区等围绕“1+3”高品质古都文化体验区开展项目路演。希尔顿花园酒店、民宿集群建设等16个项目现场签约，涉及酒店建设运营、民宿改造提升、文化旅游综合体及休闲旅游度假区建设等方面。与会客商还到洛邑古城、应天门、河洛古城、西工小街等处实地考察洛阳文旅产业发展，洽谈对接住宿项目合作。

　　其间，徐衣显还分别与罗军、张旭和南京埃斯顿自动化执行总裁周爱林等进行了深入洽谈交流。

　　银泰、中旅联、斯维登、华住集团、北京希尔顿等知名住宿企业及携程、美团等头部住宿平台机构负责人，市领导徐超文、牛刚等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
  • 关于2024年劳动节放假安排的通知
  • 宝龙特色商业街区提升项目加快推进 预...
  • 持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
  • 世界首创牡丹钻石在洛量产【组图】
  • 中国一拖大拖公司一季度实现“开门红...
  • 向“新”而行！洛阳加速推进工业领域...
  • 洛阳5个集体和4名个人获司法部表彰
  • 洛阳交警提醒：天气渐热 这7种物品别...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605