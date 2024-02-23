第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行 徐衣显出席并致辞

昨日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行，市长徐衣显出席并致辞。

昨日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行，市长徐衣显出席并致辞。

徐衣显在致辞中表示，举办此次活动是洛阳深入贯彻习近平文化思想、全面落实文旅文创融合战略的具体行动，也是以“住宿提质升级”带动“文旅融合发展”的一件大事。近年来，洛阳坚持守正不守旧、尊古不复古，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，高标准打造“1+3”高品质古都文化体验区，“汉服融城”一眼千年，剧本娱乐全城畅玩，文旅“火爆”出圈、“顶流”出彩，入选全国十大热门旅游城市。

徐衣显指出，当前，“因宿择游”成为“流量”变“留量”的重要一环，洛阳聚焦全要素全链条深化文旅融合，坚持“一店一主题”“一店一文化”，形成了《洛阳市酒店民宿业规范提升工作方案》等一揽子支持政策，推出了一系列有文化、有特色、有格调的“洛阳宿”产品，形成了特色酒店、城市民宿、青年旅舍、房车营地等类型多样化、风格多元化、体验多维化的新文旅住宿体系，将精品民宿打造成洛阳文旅发展新的流量入口，创造了能够“亲近山水田园、触摸千年文脉、融合多元场景、体验烟火温暖”的高品质文旅消费新空间。欢迎国内外文旅龙头企业、头部平台走进洛阳、投资洛阳、深耕洛阳，为洛阳文旅发展积极把脉问诊，洛阳将学习借鉴文旅融合新模式新业态，持续提升“洛阳宿”的品牌吸引力、竞争力、影响力，加快培育文旅产业新质生产力，打造传承中华文化的世界级旅游目的地。

在对接会上，携程集团副总裁张旭发布洛阳住宿等服务业指数，途家及斯维登集团联合创始人罗军、遥望科技董事长兼CEO谢如栋等作主题分享，市文广旅局推介洛阳市文旅产业发展情况，市文旅集团、老城区、瀍河区、洛龙区等围绕“1+3”高品质古都文化体验区开展项目路演。希尔顿花园酒店、民宿集群建设等16个项目现场签约，涉及酒店建设运营、民宿改造提升、文化旅游综合体及休闲旅游度假区建设等方面。与会客商还到洛邑古城、应天门、河洛古城、西工小街等处实地考察洛阳文旅产业发展，洽谈对接住宿项目合作。

其间，徐衣显还分别与罗军、张旭和南京埃斯顿自动化执行总裁周爱林等进行了深入洽谈交流。

银泰、中旅联、斯维登、华住集团、北京希尔顿等知名住宿企业及携程、美团等头部住宿平台机构负责人，市领导徐超文、牛刚等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）