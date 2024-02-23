洛阳启动“幸福家园”村社互助工程百村示范推广行动

围绕群众迫切需要解决的问题，计划在全市新增500个“幸福家园”村社互助工程项目……这是记者昨日从市慈善联合总会获得的消息。

围绕群众迫切需要解决的问题，计划在全市新增500个“幸福家园”村社互助工程项目……这是记者昨日从市慈善联合总会获得的消息。

“幸福家园”村社互助工程是中华慈善总会联合全国各地慈善组织实施的一个助力乡村振兴、强化基础治理、造福村社群众的新时代“民生工程”和“希望工程”。今年，市慈善联合总会将在全市开展“幸福家园”村社互助工程百村示范推广行动，全年计划新增500个村(社区)，新开展500个项目，筹款2000万元以上。

根据安排，今年将重点围绕人民群众期盼解决的问题，以“六助一应急”(助困难群众、助急难、助老、助残、助学、助医，突发重大灾难疫情应急救助)为主线，设立老人助餐、乡邻中心建设、村社基础设施提升等慈善项目。

市慈善联合总会相关负责人介绍，项目要符合公益性强、群众需求性高、可行性强等要求，所需筹款规模适度，一般应在5000元以上，也可按实际能力确定筹资规模。其中，群众需求迫切的急难愁盼项目将优先推进。

按照规范要求，村(社区)设立项目流程为：村(社区)根据实际需求研究提出推广项目，由村民委员会或社区居委会填写“幸福家园”村社互助工程试点村社慈善公益项目申报表，经所在乡镇政府或街道办事处初审，送县区慈善会审核，报市慈善联合总会备案。项目确定后，由村(社区)成立监管会，按照规定民主程序，启动本村(社区)“幸福家园”工程。

项目捐款均坚持自觉自愿，保障依法依规募捐，实施全过程自觉接受财政、审计等部门和社会各界的监督。同时，我市将加强先进表彰激励，市慈善联合总会计划对“幸福家园”示范县(区)前3名、示范乡镇(街道)前10名、示范村(社区)前50名、爱心企业捐款额前20名、先进个人50名进行表彰激励。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 段卓奇 王琰)