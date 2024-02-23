何人不起故园情（课本里的洛阳）

“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”这首《春夜洛城闻笛》(见部编版七年级语文下册)，是开元二十三年(公元735年)李白第二次来到洛阳时写下的，35岁的他正在四处拜访达官显贵，想找到进入仕途的机会。客居东都，前途未卜，夜不能寐，深夜听到窗外传来的阵阵笛声，拨动了李白内心深处的那根弦，也唤起他浓浓的思乡之情。这两年李白在洛阳出出进进，也许在洛阳陌上、定鼎门外，和回乡准备参加科举考试的杜甫擦肩而过，但直到8年后，他们才会在洛阳见到第一面。

“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”这首《春夜洛城闻笛》(见部编版七年级语文下册)，是开元二十三年(公元735年)李白第二次来到洛阳时写下的，35岁的他正在四处拜访达官显贵，想找到进入仕途的机会。客居东都，前途未卜，夜不能寐，深夜听到窗外传来的阵阵笛声，拨动了李白内心深处的那根弦，也唤起他浓浓的思乡之情。这两年李白在洛阳出出进进，也许在洛阳陌上、定鼎门外，和回乡准备参加科举考试的杜甫擦肩而过，但直到8年后，他们才会在洛阳见到第一面。

和怀才不遇的李白相比，同为唐代诗人的洛阳老乡王湾，身在江南，则把思乡之情寄予北归的大雁：“客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？归雁洛阳边。”(《次北固山下》，见部编版七年级语文上册)尤其是“海日生残夜，江春入旧年”写出了盛唐的气象，被当朝宰相张说挂在政事堂，作为天下读书人创作的楷模。（李砺瑾）