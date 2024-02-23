居民家中污水外溢 涧西六冶社区暖心相助解民忧

“我们家下水管道堵了，污水外溢，家里根本没法进人，这可咋办？”近日，家住涧西区浅二街坊的王老太太向南昌路街道六冶社区求助。

“我们家下水管道堵了，污水外溢，家里根本没法进人，这可咋办？”近日，家住涧西区浅二街坊的王老太太向南昌路街道六冶社区求助。

六冶社区党支部书记、居委会主任孙芳芳得知情况后，立即安排网格员到老人家中查看情况。网格员发现，污水已流至客厅、厨房等处，老人家里几乎没有下脚的地方。王老太太无奈地说，污水不断溢出来，她和老伴儿根本清理不完，怀疑污水外溢跟家里的下水管道堵塞有关。

六冶社区成立有维修下水管道、门锁的志愿服务队，为居民提供精准化、精细化服务。孙芳芳安排志愿服务队的师傅上门服务，经检查，确认污水外溢跟小区的污水井流水不畅有关。

当时，该小区正在进行改造，孙芳芳又联系了施工方。经过沟通协调，施工方安排人员将小区里所有的污水井疏通了一遍，王老太太家里污水外溢问题得到彻底解决。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨草 杨燕燕）