涧西区厂北社区：让辖区青少年在家门口感受非遗魅力

为让辖区青少年感受非遗文化的魅力，近日，一场精彩的皮影戏主题活动在涧西区厂北社区举行。
为让辖区青少年感受非遗文化的魅力，近日，一场精彩的皮影戏主题活动在涧西区厂北社区举行。
为让辖区青少年感受非遗文化的魅力，近日，一场精彩的皮影戏主题活动在涧西区厂北社区举行。活动中，志愿者首先为小朋友们讲解了皮影戏的历史起源、文化特征和道具制作方法，随后在志愿者的引导下，大家用皮影材料和画笔，开始创作自己喜欢的人物。绘画、裁剪、组装……很快，一个个皮影人物在孩子们的手中“诞生”，经过现场编排后走上舞台。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈姗洁 摄影报道）
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