洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

向“新”而行！洛阳加速推进工业领域设备更新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 21:04

　　23日，洛阳市召开工业领域设备更新政策宣讲会，对相关工作进行部署。

　　会上，洛阳市工信局、洛阳市金融工作局相关科室负责人分别就工业、节能降碳、金融等领域支持政策进行宣贯解读，多家金融机构介绍了支持政策及项目申报要点。根据规划，洛阳将聚焦先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升等重点领域，加快推进工业领域设备更新——

　　在先进设备更新方面，重点推动工业母机行业更新服役10年以上老旧机床等落后低效设备，推动农机行业更新柔性剪切等生产技术及装备，推动石化化工、医药等行业围绕中试验证和检验检测环节更新先进设备。

　　在数字化转型方面，加速推动工业机器人、增材制造装备、传感与检测装备等智能制造装备的应用与更新，加快人工智能、5G技术等深度应用，打造智能工厂和智慧供应链，加强工业互联网等新型网络基础设施规模化部署。

　　在绿色装备推广方面，加快钢铁、建材、有色金属等行业的设备绿色化改造，推动工业各领域锅炉、电机、变压器等重点用能设备更新换代，进一步提升工业资源节约集约利用水平。

　　在本质安全水平提升方面，推动石化化工行业老旧装置安全改造，提升民爆行业本质安全水平，加大安全装备在重点领域推广应用。

　　设备更新是工业领域提高产品质量、提升生产效率、塑造竞争优势的重要手段。“工业领域设备更新，既有利于拉动制造业有效投资，又能够提升先进制造业产能比重，促进制造业产业整体竞争力提升，对我市建设现代化产业体系具有重要意义。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　按照工作部署，洛阳后续还将进一步制定具体方案，结合“万人助万企”深入重点企业讲解政策，帮助企业做好项目储备和申报工作，同时发挥各行业联盟(协会)力量，强化联动金融机构，鼓励引导全市工业企业抢抓机遇、抢占先机，积极参与新一轮大规模设备更新，通过高端化、智能化、绿色化发展，为全市加快培育和发展新质生产力提供强大动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王鹏 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
        “最近，我一到经期就觉得心情很差，容易发脾气，需不需要喝点中药调理一下？”
  • ·“首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 国风机甲开启洛阳文旅互动新场景
  • 老城区：老建筑变身新场景 新业态激发...
  • 洛阳市社会保障卡即时“同号换卡”服...
  • 全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
  • 千年古牡丹“安家”洛阳 吸引众多游客...
  • 上阳宫城市书房关停了？西工区回复
  • 汉服达人“长歌”连发三个视频称赞洛阳
  • 网友反映新伊大街交通秩序混乱 洛阳交...
  • 注意！沙尘天气来袭 外出请做好防护措施
  • 强强联合！一拖物流与大卖仓签订合作协议
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605