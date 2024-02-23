向“新”而行！洛阳加速推进工业领域设备更新

23日，洛阳市召开工业领域设备更新政策宣讲会，对相关工作进行部署。 23日，洛阳市召开工业领域设备更新政策宣讲会，对相关工作进行部署。 会上，洛阳市工信局、洛阳市金融工作局相关科室负责人分别就工业、节能降碳、金融等领域支持政策进行宣贯解读，多家金融机构介绍了支持政策及项目申报要点。根据规划，洛阳将聚焦先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升等重点领域，加快推进工业领域设备更新—— 在先进设备更新方面，重点推动工业母机行业更新服役10年以上老旧机床等落后低效设备，推动农机行业更新柔性剪切等生产技术及装备，推动石化化工、医药等行业围绕中试验证和检验检测环节更新先进设备。 在数字化转型方面，加速推动工业机器人、增材制造装备、传感与检测装备等智能制造装备的应用与更新，加快人工智能、5G技术等深度应用，打造智能工厂和智慧供应链，加强工业互联网等新型网络基础设施规模化部署。 在绿色装备推广方面，加快钢铁、建材、有色金属等行业的设备绿色化改造，推动工业各领域锅炉、电机、变压器等重点用能设备更新换代，进一步提升工业资源节约集约利用水平。 在本质安全水平提升方面，推动石化化工行业老旧装置安全改造，提升民爆行业本质安全水平，加大安全装备在重点领域推广应用。 设备更新是工业领域提高产品质量、提升生产效率、塑造竞争优势的重要手段。“工业领域设备更新，既有利于拉动制造业有效投资，又能够提升先进制造业产能比重，促进制造业产业整体竞争力提升，对我市建设现代化产业体系具有重要意义。”洛阳市工信局相关负责人表示。 按照工作部署，洛阳后续还将进一步制定具体方案，结合“万人助万企”深入重点企业讲解政策，帮助企业做好项目储备和申报工作，同时发挥各行业联盟(协会)力量，强化联动金融机构，鼓励引导全市工业企业抢抓机遇、抢占先机，积极参与新一轮大规模设备更新，通过高端化、智能化、绿色化发展，为全市加快培育和发展新质生产力提供强大动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王鹏 文/图）