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深入推进全民阅读！洛阳开展2024年全民阅读系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 21:04

　　日前，洛阳市文广旅局印发《2024年“豫出彩·一起来读书”全民阅读系列活动方案》，洛阳将开展一系列内容丰富、形式多样的阅读活动，丰富读者体验，持续推进全民阅读。

　　●第九届“书香伴成长”少儿阅读年系列活动

　　时间：2024年6月至12月

　　内容：面向全市少年儿童开展庆祝中华人民共和国成立75周年经典诵读活动，联动全市公共图书馆在“六一”儿童节、寒暑假期间，开展亲子阅读、公益课堂、读书会等阅读活动。

　　●“图书馆+”阅读推广活动

　　时间：2024年4月至12月

　　内容：立足公共文化服务职能，探索“图书馆+文旅文创”发展模式，在城市书房等新型公共空间开展“阅读新场景”读书活动。

　　●“银发书香”主题活动

　　时间：2024年4月至12月

　　内容：面向全市老年群体策划组织各类培训、教育、交流互动等活动，涵盖健康养生、文化艺术、科技普及等领域。

　　●“典籍里的洛阳”古籍宣传展示活动

　　时间：2024年4月至12月

　　内容：举办以古籍保护为主题的传统文化展示体验活动及晒书活动，开展多种形式的古籍保护培训、古籍文献宣传等活动。

　　●“流动图书馆”志愿服务活动

　　时间：2024年4月至12月

　　内容：开展全民阅读进农村、进社区、进家庭、进学校、进机关、进企业、进军营“七进”活动，在各级公共阅读阵地实施“阅读播种计划”，广泛开展包括荐读导读、专题讲座、读书征文、阅读分享、知识竞赛、经典诵读等形式多样的阅读活动。

　　●“行走河南读懂中国”系列活动

　　时间：2024年4月至12月

　　内容：联合全市各级公共图书馆，依托现有公共文化阵地和阅读活动品牌，邀请市内外名人名家，立足洛阳丰富的历史文化积淀，深入挖掘洛阳历史遗迹、风土人情、文化遗产、艺术瑰宝等，举办讲座、诵读、阅读研学等线上线下阅读推广活动。

　　●第三届全民阅读大会洛阳分会场活动

　　时间：2024年12月底前

　　内容：组织开展作家见面会、读书沙龙、经典诵读、节目会演、线上阅读等活动，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，推进书香洛阳建设。

　　●元旦春节特辑阅读活动

　　时间：2024年12月至2025年1月

　　内容：开展“你好，2025”元旦特辑阅读活动，举办“阅读有礼”等读书活动，通过推广、传习及沉浸式体验等活动，开启新年阅读之旅。举办“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动，全市联动推广“豫味”春节文化，线上线下相结合，开展展览、读书会、沉浸式体验等阅读活动，让读者在民俗、服饰、诗词中体验书香年味。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘延 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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