宝龙特色商业街区提升项目加快推进 预计今年“十一”前开街运营

23日，在洛龙区宝龙特色商业街区提升项目建设现场，施工人员加紧施工。预计今年“十一”前该项目将开街运营，成为洛阳爆款青年主题街区、打卡目的地。

23日，在洛龙区宝龙特色商业街区提升项目建设现场，施工人员加紧施工。预计今年“十一”前该项目将开街运营，成为洛阳爆款青年主题街区、打卡目的地。

宝龙特色商业街区地处洛龙区核心地段，由广利街、宝龙城市广场、水系步行街等组成，是洛龙区有区位、有潜力的商业街区。近年来，曾经热闹非凡的街区商业面貌老旧、基础设施滞后，街区环境、形象与不断提升的消费新需求不相适应，不能满足群众打卡体验和潮流消费等需求，改造升级迫在眉睫。

根据项目设计方案，项目改造分为广利街、水系步行街、沿开元大道商业段三大部分，预计今年“十一”前改造完成。

据悉，改造后广利街分为潮流艺术街区、中心广场、时尚中庭三部分。其中，潮流艺术街区充满青年时尚气息，南侧拱形景观构架、氛围水景贯穿街区，充满灵动之感。街区两侧设有高品质外摆商业，方便市民休憩、购物。中心广场主要设为城市展厅、名品名店、时尚精品，满足市民高档购物需求。时尚中庭主打国潮风格，通过安装国潮天幕、氛围灯光等，为市民提供沉浸式消费体验。