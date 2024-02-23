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韩国民俗文化团体来洛交流
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 08:17

　　22日，中国(洛阳)·韩国(济州)民俗文化交流启动仪式在洛阳民俗博物馆举行。

　　该活动由洛阳市文物局、韩国民俗学会共同主办。主办方相关负责人介绍，河洛大地作为中华文明的重要发祥地之一，具有丰富的历史文化遗产和独特的民俗文化资源；韩国济州市以其独特的自然景观和浓郁的韩国民俗风情吸引着世界各地的游客。两地的民俗文化各具特色，互补明显。

　　2024年是中韩建交32周年，近年，作为推动中韩关系健康稳定发展的积极力量，洛阳市与济州市开展了一系列友好交流活动。

　　启动仪式现场，洛阳民俗博物馆与韩国民俗学会签署了《中国(洛阳)·韩国(济州)民俗文化交流合作意向书》。按照计划，双方将加强在文化遗产保护、文旅融合发展等多领域的沟通学习，为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨珂馨 高玉洁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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