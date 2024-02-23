“鞋垫大姐”范雪欣：义务缝纫 用手艺传递温暖

“嗒嗒嗒嗒……”16日上午，伊滨区诸葛镇耿沟社区乡里中心传出缝纫机的声音。

范雪欣在帮居民改衣服

“嗒嗒嗒嗒……”16日上午，伊滨区诸葛镇耿沟社区乡里中心传出缝纫机的声音。

“改好了，你看中不中。”“真不赖，你的手艺就是好。”缝纫机一停，爽朗的笑声便响了起来。

这里是耿沟社区乡里中心的“暖心缝纫铺”志愿服务点。不少居民聚在一起，拿起刚做好的鞋垫、布兜，对坐在缝纫机前的范雪欣赞不绝口。

范雪欣是耿沟社区居民，也是乡里中心的志愿者。这些年，她义务给乡亲们做针线活儿，尤其擅长做鞋垫，成了远近闻名的“鞋垫大姐”。

一起来听听“鞋垫大姐”的故事吧。

范雪欣的缝纫手艺是“童子功”。从小，她就跟着家里的长辈学会了做针线活儿，到了十三四岁的时候，她的手艺已经不输于成年人。

“一直喜欢这个，觉得做出来的东西都好看。”范雪欣说，她小时候看着大人线一纫、手一翻就能做出来各种漂亮鞋垫，把旧衣服变成新衣服，觉得很神奇，于是央求大人教她。她也确实手巧，没多久就能出师，还经常跟着大人到镇上、关林市场卖自己做的东西。

“有些衣服虽然时间长了，但面料挺好的，我舍不得扔掉，就把它们做成鞋垫送给大家，大家都说穿着透气又舒服。时间长了，大家就开始叫我‘鞋垫大姐’了。”范雪欣说，做鞋垫看似简单，实际上工序比较多。先要把洗干净的旧衣服、旧被单拆成一条条布片，铺在专门上浆的硬板上，再一层一层地往布上刷糨糊。接着，要把这些布晒干，再用剪刀将厚实的布片剪成鞋垫的形状。最后，包边，用缝纫机“打实”。

“这样做出来的鞋垫合脚、耐磨、透气。”说起自己的“业务”，范雪欣头头是道。

时间长了，范雪欣的手艺越来越好，在十里八乡也渐渐小有名气，不少人拿着旧衣服、旧鞋垫来找她，她总是笑呵呵地拿起针线就忙起来。“都是举手之劳，能帮帮乡亲们我心里也高兴。”范雪欣说。

这两年，靠着万安山，耿沟社区的乡村旅游搞得很红火，还建起了乡里中心。社区工作人员知道她手艺好，就在乡里中心设了一个“暖心缝纫铺”志愿服务点，号召范雪欣和其他有手艺的居民来当志愿者，专门为居民提供缝补服务。

“能帮助别人，我很快乐。”范雪欣说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 贾莎莎 文/图）