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徐衣显与中铁二十五局集团总经理程志强举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 23:33

　　22日中午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中铁二十五局集团有限公司党委副书记、总经理程志强等举行工作会谈。双方就基础设施建设、片区综合开发、城市更新改造、新基建新能源等多领域务实合作深入交流，取得积极成果，达成广泛共识。

　　徐衣显向程志强一行的到来表示欢迎。他说，洛阳享有“千年古都、牡丹花城”之称，是“一带一路”重要节点城市、国家区域性中心城市、全国重要的综合性交通枢纽城市、中原城市群副中心城市，历史积淀厚重，产业基础雄厚，创新资源富集，动能活力强劲，在构建新发展格局、新时代推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略布局中汇聚了多重的政策机遇、市场机遇、创新机遇，强化叠加了区位优势、产业优势、资源优势。当前，洛阳正深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握区域经济发展分化、发展动力极化的新趋势，坚持以创新引领发展，聚焦抢抓新风口、培育新文旅、完善新基建、激活夜经济等领域持续发力，围绕打造综合枢纽、实施片区开发、改造老旧小区等重点提质升级，进一步完善南部山区高速公路网络、加快实施呼南高铁焦洛平段等重大交通基础设施项目，对内畅通“微循环”，对外打开“大通道”，不断提升城市综合承载力竞争力，为双方深化合作带来了新机遇、拓展了新空间。希望中铁二十五局集团充分发挥全产业链综合优势，创新建设投资运营等模式，在枢纽提级、交旅融合、片区开发等多领域推进深层次务实合作，打造一批示范性、引领性标杆项目，更好助力洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、抢占先机。洛阳市将创造一流环境、提供优质服务，全力支持中铁二十五局集团在洛投资兴业，实现互利共赢。

　　程志强介绍了企业历史沿革、组织架构、产业板块、市场布局等情况。他说，洛阳区位优势突出、资源要素富集、后发优势明显，双方合作潜力巨大、前景可期。中铁二十五局集团将站位全国大局大势，充分发挥技术、资金、人才、管理等方面优势，迅速组建专班，与洛阳深入对接，加大投资力度，在更宽领域、更大范围深化合作，实现央地优势互补、共赢发展。

　　副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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