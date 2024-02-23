今年第一季度 洛阳这些商家被投诉较多

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布第一季度被投诉较多的前50家商家名单。

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布第一季度被投诉较多的前50家商家名单。 今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布第一季度被投诉较多的前50家商家名单。 今年，洛阳市市场监管局将定期根据投诉热点，及时发布消费警示提示，开展投诉高发行业的重点经营者行政约谈及投诉信息公示工作。同时将加大诉转案工作力度，及时查处侵害消费者权益违法案件，督促经营者认真履行企业主体责任，切实保护消费者合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)