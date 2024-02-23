洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年第一季度 洛阳这些商家被投诉较多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 15:57

　　今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布第一季度被投诉较多的前50家商家名单。

　　今年，洛阳市市场监管局将定期根据投诉热点，及时发布消费警示提示，开展投诉高发行业的重点经营者行政约谈及投诉信息公示工作。同时将加大诉转案工作力度，及时查处侵害消费者权益违法案件，督促经营者认真履行企业主体责任，切实保护消费者合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进...
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
        为进一步推进复杂冠脉病变的介入诊疗技术交流，助力冠心病精准和个体化诊疗技术的创新与发展。4月20日，洛阳...
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
  • ·患了荨麻疹该怎么办？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳19个项目入围省重点研发专项
  • 新安县：“农文旅体”深度融合 融出乡...
  • 第二十二届河南汝阳杜鹃花节开幕
  • 洛阳市第三批国企干部到深圳跟班学习
  • 河南力锋科技：自主研发添活力 产品热...
  • 扩产3.6倍！“洛阳造”萃取剂拥抱新能...
  • 网友建议提高地铁导向标识辨识度 市轨...
  • 洛阳举办“4·23”世界读书日系列活动
  • 医务人员李向丽：“带着妈妈上班，我...
  • 洛阳持续丰富“民宿+”产品 让头回客...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    牡丹生命钻石

    家有月季

    郁金香

    蔷薇与蒲公英
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605