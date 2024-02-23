洛阳部分公交线路和站点优化调整

日前，记者从市公交集团获悉，自即日起，该集团将陆续对37路、35路、68路、V17路、95路延长线等公交的线路和站点进行优化调整。

日前，记者从市公交集团获悉，自即日起，该集团将陆续对37路、35路、68路、V17路、95路延长线等公交的线路和站点进行优化调整。

V17路

为加强公交与地铁1号线长安路站的接驳，自即日起，V17路去程(牡丹广场东方向)增设西苑路长安路口站。

35路

自即日起，35路回程(谷水西方向)增设武汉路西苑路口站。

37路

为加强公交与地铁的接驳，同时方便乘客前往国花路公交停车场换乘其他公交线路，自即日起，37路公交线路优化调整，起点站由王城大道邙岭大道口南向东延长至国花路公交停车场，终点站由龙门大道关林路口向南延长至龙门大道伊洛路口(地铁2号线八里堂站)。票价每人次1元，支持移动支付和各类IC卡。增设国花路公交停车场、龙门大道伊洛路口等站点首末班时间：国花路公交停车场5:30~19:45，龙门大道伊洛路口6:30~20:50。

68路

增设解放路中州中路口南站。

95路延长线

为了方便中航光电宇文恺街厂区附近乘客乘车，自即日起，95路延长线增设牡丹大道宇文恺街口站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）