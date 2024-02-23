多措并举提升水质 切实增进民生福祉

20日，副市长李新红带队调研中心城区水质提升和污水处理工作。

20日，副市长李新红带队调研中心城区水质提升和污水处理工作。

中心城区水质提升工程是市委、市政府部署的重要民生工程。目前，高新水厂二期扩建工程已投入运行，关林水厂和涧东、涧西水厂提升改造工程正加紧推进。在关林水厂，李新红实地察看项目建设进展，详细询问软化水处理工艺。在伊滨污水处理厂、瀍东污水处理厂、红山污水处理厂，李新红深入了解相关扩建工程建设进度。

李新红强调，水是生命之源，饮水质量事关千家万户。要紧盯饮用水水质关键指标，聚焦“降低自来水硬度”这一核心目标，多措并举优化水源结构，综合施策升级制水工艺，早日让市民享用更高质量的饮用水。要坚持问题导向，深刻认识抓好污水处理工作的重要性和紧迫性，压紧压实各方责任，严把污水收集、处理和排放质量关，不断提升污水处理能力。要进一步优化施工方案，紧盯时间节点，倒排工期，挂图作战，切实加快中心城区水质提升工程及污水处理厂扩建工程建设进度，确保建设成果早日惠及于民。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）