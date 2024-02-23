洛阳中招考试将于6月22日至24日举行

近日，省教育厅印发《关于做好2024年普通高中招生工作的通知》(简称《通知》)，对全省中招考试时间、考试内容等进行统筹安排。

近日，省教育厅印发《关于做好2024年普通高中招生工作的通知》(简称《通知》)，对全省中招考试时间、考试内容等进行统筹安排。今年，我市中招考试将于6月22日至24日举行，中招录取工作于7月12日开始。

【关键词】考试要求

《通知》要求，我省中招考试实行全省统一命题、统一试卷、统一考试时间。各地按照相关要求，统一制订本辖区的考试招生工作方案，负责考务、阅卷和录取工作。

【关键词】考试时间

今年中招考试时间为6月22日至24日，初三应届毕业生、社会青年的考试时间为6月22日、23日；初二学生的考试时间为6月24日。

【关键词】考试科目

今年，全省统一命题考试的科目为：语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(70分)、化学(50分)、道德与法治(70分)、历史(50分)、生物(50分)、地理(50分)。

●生物、地理学科为初中二年级考试科目，成绩原则上以A、B、C、D四个等级呈现，其中D等不超过5%，具体等级划分比例、使用办法由各地制定。

●体育考试按各地中招体育考试方案组织实施，按总分100分计入中招录取总成绩；物理、化学、生物实验操作考试，按照三科满分共30分计入中招录取总成绩。此外，我市还有中招信息技术考试，按总分15分计入中招总成绩。

【关键词】命题范围

各学科命题减少单纯记忆、机械训练性质的内容，注重考查学生在具体情境中综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力。

道德与法治学科的时事政治命题范围为：考查2023年国内外重大时事，2024年1月以来的国内外重要时事，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本(初中)》，党的二十大精神及党和国家在现阶段的重要方针政策。

【关键词】录取安排

《通知》要求，各省辖市、省直管县(市)教育行政部门要结合本地普通高中学位和招生计划数量，合理划定普通高中最低录取控制分数线。

各级教育行政部门和招生学校，要严格按照招生计划和学生报考志愿，实行网上统一录取；未参加中招考试的学生，一律不能被普通高中录取。录取时间为：7月12日至13日，省提前批集中录取；7月15日至30日，市提前批、普通批次录取；8月3日至6日，全省统一集中补录；8月20日前，全省普通高中录取工作结束。

录取期间，每一批次录取结束后48小时，考生可登录“高中招生平台”查询录取结果。被学校正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格。

【关键词】招生原则

公办、民办普通高中原则上实行属地招生，除省教育厅批准的面向全省招生的提前批类型班外，普通高中一律不得跨区域招生：地处县域的普通高中应在本县域内招生，地处省辖市市区的普通高中应在所在区或若干城区范围内招生，具体招生范围由省辖市教育行政部门统筹确定。各地、各校要严格按照规定的招生范围、招生计划、招生时间、招生方式进行统一招生。

【关键词】分配生

我省将逐步扩大优质普通高中招生计划均衡分配到各初中学校(含民办初中学校)的比例，各地分配生的比例要不低于50%，并逐步加大分配指标向薄弱初中和农村初中学校倾斜的力度；禁止跨区域分配指标。

【关键词】政策性加分

《通知》规定，除省定加分项目或授权省辖市确定的加分项目(如高层次人才子女加分项目，仅适用于本地)外，各地不得自行增加加分项目。按照“谁主管、谁认定、谁负责”的原则，有关部门须向教育行政部门或考生出具有效的加分证明材料。若同一考生符合多项加分条件，只取其中最高一项分值加分，不得重复加分。

【关键词】随迁子女

各地要健全进城务工人员随迁子女以居住证为主要依据的中招升学考试政策，确保符合国家居住证暂行条例要求的随迁子女接受义务教育后，能够在流入地参加中考。

【关键词】招生秩序

《通知》明确，各地要严格执行河南省中招考试方案，未经省教育厅批准，任何地方不得擅自增减考试科目和学科考试分数。此外，各地要严禁录取最低控制分数线以下的学生；严禁以任何形式提前组织招生、超计划招生、违规跨区域招生、“掐尖”招生；严禁通过集团化办学变相抢挖、签约、圈占生源；严禁招收借读生、人籍分离、空挂学籍；严禁收取择校费、与招生入学挂钩的赞助费，以及跨学期收取学费等。

具体考试时间、招生要求等，详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号4月19日发布内容。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 实习生 邓雨露）