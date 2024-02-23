“十省名城联动 共扬国色美名”大型融媒体联动报道全网阅读量超6000万次

《洛阳牡丹花正艳》《锦绣太原春来早》《花儿临夏待客来》……4月8日至19日，“十省名城联动 共扬国色美名”大型融媒体联动报道接连推出十篇重磅新闻稿件，奏响“盛世牡丹耀中国”时代强音。在互联网平台上，一系列与本次活动有关的海报、短视频引发广泛关注，相关话题多次登上热榜，截至目前，累计全网阅读量已超过6000万次。

《洛阳牡丹花正艳》《锦绣太原春来早》《花儿临夏待客来》……4月8日至19日，“十省名城联动 共扬国色美名”大型融媒体联动报道接连推出十篇重磅新闻稿件，奏响“盛世牡丹耀中国”时代强音。在互联网平台上，一系列与本次活动有关的海报、短视频引发广泛关注，相关话题多次登上热榜，截至目前，累计全网阅读量已超过6000万次。

四月的华夏大地，牡丹陆续盛放。洛阳日报社携手山西太原日报社、四川成都日报社、山东菏泽日报社、湖北襄阳日报社、安徽亳州晚报社、陕西咸阳日报社、河北邢台日报社、甘肃临夏州融媒体中心、宁夏吴忠市新闻传媒中心等主流媒体，聚焦十座城市在发展牡丹产业、推动文旅融合等领域的新业态、新现象，共绘高质量发展新图景。

河南洛阳，坚持用新文旅发展理念精心办好牡丹文化节，不断拉长牡丹全产业链，城市吸引力、影响力和美誉度持续提升。山西太原，探索牡丹历史活化利用与节事活动深度契合，充分推动文化旅游资源开发利用。甘肃临夏，擦亮“河州牡丹”品牌，让“花经济”成为开启乡村振兴的一把“钥匙”，牡丹和民俗、民风相融形成独特的地域文化。安徽亳州，药用牡丹产业兴旺、全国居首，已销往世界20多个国家和地区。四川彭州，牡丹IP托起新场景、新产业，串联山地运动、民宿旅游、生态康养、休闲露营等业态蓬勃发展。湖北襄阳，积极搭建“以花为媒”综合性交流平台，推进农文旅产业深度融合发展。山东菏泽，推动本土牡丹节会走进日本岛根县，进一步丰富牡丹文化的内涵和外延。陕西咸阳，立足厚重历史文化，打好“牡丹牌”，助力文旅产品迭代升级。河北邢台，将自然之花转化为文明之花、富民之花，让千年汉牡丹焕发生机、活力。宁夏吴忠，将黄河文化、牡丹文化、农耕文化完美融合，牡丹成为城市成长如影随形的基因。

十座城市的牡丹特色不同、魅力各异，牡丹产业的发展模式也各显神通，却共同用“国民之花”装点出锦绣山河，用“国色天香”绘就了美丽中国，引来各地网友深深“共情”。在本次大型融媒体联动报道的微博话题﹟牡丹才是春天的卷王﹟﹟九省名城为洛阳牡丹打call﹟﹟牡丹花城开始组cp了﹟的评论区，各地网友纷纷晒出自己与牡丹的故事，综合阅读量超2000万。

目前，本次活动关于十座城市的重磅报道已推送完毕，十座城市的大型融媒体直播联动正在有序推进，敬请持续关注。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)