省人大常委会来洛反馈立法意见建议

日前，省人大常委会法工委一行来洛，就《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》进行反馈座谈。市人大常委会主任李保国参加会议。 日前，省人大常委会法工委一行来洛，就《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》进行反馈座谈。市人大常委会主任李保国参加会议。 省人大常委会法工委副主任王会华对我市立法工作给予充分肯定，并对个别条款修改意见进行了反馈，与会人员进行探讨交流，进一步提出意见建议。市人大常委会相关工委室负责同志及市司法局、市公安局交警支队、市城管局、市文物局、市自然资源和规划局等单位相关负责同志参加。 李保国对省人大常委会对洛阳相关条例立法工作的支持表示感谢。他指出，制定出台《洛阳市关林保护条例》《洛阳市停车管理条例》，是今年洛阳市人大立法工作的重中之重，相关条例立法进程受到市委高度重视、群众关心关注。洛阳将坚持问题导向，聚焦立法过程中的难点堵点问题，打破固化思维，增强创新意识，探讨研究多元解决方案，推进立法工作取得新突破新进展新成效；完善立法内容，深入一线实地调研，组织专家学者研讨交流，针对立法范围、重点内容提出针对性意见建议，打破固化思维，明确责任分工，探索研究多元解决方案，科学划定管理权限，确保立法内容科学有效；树牢为民意识，围绕关系群众切身利益的突出问题，广泛听取群众意见建议，充分反映人民意愿、维护人民权益、增进人民福祉，提升立法工作的群众满意度和支持度；坚持立法党性、人民性、科学性、有效性相统一，坚持围绕中心、服务大局，提升做好立法工作的责任感、紧迫感，加快推动相关条例落地实施，为推进现代化洛阳建设贡献人大智慧和力量。 市人大常委会副主任杨劭春参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮）