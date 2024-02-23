洛阳19个项目入围省重点研发专项

昨日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前对2024年度河南省重点研发专项立项项目进行了公示。我市19个项目入围，数量居全省前列。

昨日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前对2024年度河南省重点研发专项立项项目进行了公示。我市19个项目入围，数量居全省前列。

我市此次入围的项目涵盖新型显示与智能终端、人工智能与大数据、新一代信息网络通信技术、航空航天关键装备、机器人与智能制造、先进金属材料、新能源汽车及零部件等领域。这些项目将突破一批制约相关领域产业发展的关键核心技术，为提高洛阳乃至河南重点产业核心竞争力、实现经济高质量发展提供科技力量。

省重点研发专项共分电子信息、先进制造、新材料、新能源与交通、生物医药、资源环境与社会事业、农业农村等7大重点领域36个专项课题。该专项单个项目最高支持300万元，针对共性、关键技术的研发与转化，推动骨干企业、高等院校、科研院所等通过协同攻关突破一批卡脖子技术，研发一批标志性新产品，转化一批重大新成果，提升产业链创新整体效能。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟）