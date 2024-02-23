洛阳市职工经典诵读活动等您参与

近日，记者从市总工会获悉，市委宣传部、市总工会联合发出通知，启动“悦读新思想 永远跟党走”洛阳市职工经典诵读活动。 近日，记者从市总工会获悉，市委宣传部、市总工会联合发出通知，启动“悦读新思想 永远跟党走”洛阳市职工经典诵读活动。 活动共分三个阶段 5月15日前为初赛阶段，由全市各单位组织开展经典诵读、文化沙龙、读书论坛、专题讲座、好书分享会等活动。 6月15日前为选拔赛阶段，由各级宣传部门、各县区总工会等组织开展不同层次、规模的诵读比赛，择优选送1个或2个长视频作品、5个短视频作品参加决赛。 8月底前将举行决赛，由市委宣传部、市总工会组织专家评委评选，并择优推荐参加省级评比。 活动内容 诵读活动以吟诵为主，可适当配合灯光、音乐、舞蹈、情景表演、乐器演奏、背景画面等。 报送方式及要求 诵读作品以视频方式报送，分长视频和短视频两类，时长分别控制在5分钟以内和1分钟以内，视频格式为MP4，画质清晰。活动设奖项若干。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)