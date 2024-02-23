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洛阳市图书馆开展世界读书日暨服务宣传周系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 08:11

　　明日是第29个世界读书日。记者昨日从市图书馆获悉，该馆将开展世界读书日暨服务宣传周系列活动，通过一系列内容丰富、形式多样的阅读推广活动，拓展沉浸式阅读场景，提升读者阅读体验，让市民感受书香魅力。

　　花开洛城 古韵书香——传统文化与景区的绝美邂逅

　　时间：4月23日

　　地点：洛邑古城

　　内容：体验“古韵书香”，通过雕版印刷和金石传拓等互动体验活动，宣传古籍保护理念，感受传统文化的独特魅力等。

　　唐诗中的洛阳——专题书法巡展

　　时间：4月20日至5月5日

　　地点：市图书馆二楼百姓艺术馆、各县区图书馆

　　内容：展示以典籍中描写洛阳的诗词佳句为主题内容的隶书、行书、楷书等作品。

　　书香伴花香——青少年主题研学

　　时间：4月20日至5月5日

　　地点：市图书馆

　　内容：面向青少年读者群体，开展图书馆研学活动，带领读者体验洛阳市图书馆多样化的服务功能。

　　洛阳花如锦 今朝又织成——绘本创作插图巡展

　　时间：4月23日启动

　　地点：市图书馆、各县区图书馆

　　内容：展示洛阳本土作家创作的100余幅绘本插画手稿和创作情景图片展览等。

　　Book思议——元宇宙图书馆之旅

　　时间：4月20日至5月5日

　　地点：市图书馆一楼大厅

　　内容：引入全景沉浸阅读、VR/AR交互体验等数字化手段，用“科技+阅读”为读者带来元宇宙视角下的全新阅读体验。

　　“牡丹传情 遇上阅读”主题活动

　　时间：4月20日至5月5日

　　地点：市图书馆、城市书房

　　内容：面向少年儿童开展手工制作、绘本分享等活动，激发孩子们的阅读兴趣。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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