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2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.21 20:01

　　日前，“牡丹花开映洛城 置业安家正当时”第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动正式启动。4月19日至21日，系列活动之重点专项活动——由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团承办，洛阳网策划执行的2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展在泉舜购物中心北广场举办，共吸引近2.5万人次参观，近5万人观看专场直播，意向客户近1200组。

　　活动参展企业涵盖24家房企品牌(30余个人居项目)，以及二手房中介机构和家居、家电行业的代表商家，实现新房与二手房、房地产上下游行业间的联动。政策服务区的设置，为有需求的市民提供购房咨询。

　　数据显示，活动通过发布城市AI大片、新闻、微信推文、短视频等，总浏览量达280万+。其中，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳网联合出品的《AI洛阳 宜居之城》创意视频还被河南国际传播中心双语推荐，让更多人了解宜居洛阳。

　　近年来，洛阳基础设施不断完善、生态环境持续优化，宜居宜业属性日益凸显，从而推动了改善置业市场的蓬勃发展。活动现场，30余个人居项目集中让利，推出特价房、购房直减等优惠措施，到访较为可观，吸引诸多潜在改善置业客群咨询。

　　“最近有购入改善性住房的打算，但天气越来越热，一家一家楼盘跑比较耗时耗力。这次展会特别方便，可以集中了解很多洛阳优质楼盘的信息，还能带孩子参与非遗项目互动、领奖品。”来自西工区的刘先生说。

　　香栀雅园展位工作人员表示，活动期间到访近百组，咨询方向更倾向改善产品的户型、景观及学区等配套方面。

　　懿皇地产、贝壳找房等中介机构、政策服务区以及苏宁易购金城寨旗舰店、洛阳新奥展位同样人气不减。

　　“活动期间，咨询新房装修相关问题的客户较多。”洛阳新奥展位工作人员表示，新奥主要聚焦业主在交房后的装修问题和资金问题，提供相关咨询服务，帮助业主更清晰地了解装修流程及相关产品、更方便地办理装修贷款等。

　　“这次活动展位很丰富，有专业人员引导和讲解，帮助我们更快地了解楼盘信息，针对我们关注的楼盘环境、物业等问题也做了详细介绍，感觉这趟很有收获。”来自洛龙区的张女士说。

　　本次活动不仅致力于提升房地产市场活跃度，也为二季度特别是即将到来的五一假期市场起到了一定的预热作用。据悉，下阶段，房产促消费系列活动还将陆续开展住房团购、以奖代补抽奖等分项活动，更大程度实现惠民利企。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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