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13项44条举措！洛阳明确今年改革重点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.21 19:26

　　记者21日从洛阳市委政策研究室(改革办)获悉，今年洛阳将聚焦13个方面推出44条举措，持续深化重点领域改革，推动现代化洛阳建设不断取得新的更大成效。

　　洛阳市委政策研究室(改革办)相关负责人介绍，今年改革主要包括深化党政机构和事业单位改革、深化创新发展综合配套改革、深化营商环境综合配套改革、深化国资国企改革、健全支持民营企业发展体制机制、深化金融体制改革、深化开发区改革、建设更高水平开放型经济新体制、深化农业农村改革、深化文化体制改革、健全绿色低碳转型发展体制机制、深入推进法治领域改革、深化民生领域改革13个方面。

　　在深化创新发展综合配套改革方面，要健全创新平台市场化运作机制，赋予伊滨科技城更大发展自主权，健全龙门实验室“管委会+产业研究院+运营企业”运行机制。要完善创新主体培育机制，支持优势产业链链主企业牵头组建产业研究院、与驻洛高校合作成立现代产业学院。要深化科技管理体制改革，深化关键技术攻关“揭榜挂帅”制、重大科技专项首席专家负责制、科研项目经理人制度，支持龙门实验室、河南科技大学等省级试点单位深化科技成果使用权、处置权和收益权改革。要创新人才引育机制，推广“政录企用”“校录企用”等引才模式，探索开展科技人才分类评价改革。

　　在深化营商环境综合配套改革方面，要系统重塑行政审批制度，动态调整政务服务事项目录，全面推广应用市统一受理平台，持续推进审批事项标准化。要健全要素市场化配置机制，健全长期租赁、先租后让、弹性年期供应、作价出资(入股)等工业用地市场供应体系，健全技术转移机构培育激励机制，探索数据要素产权管理和市场化交易机制。

　　在深化国资国企改革方面，要持续优化国有经济布局，加快国有企业战略性重组，持续推进市属国有企业重组后的内部专业化整合。要深化混合所有制改革，指导市属国有企业引入匹配度高的战略投资者，推动混合所有制企业深度转换经营机制，引导混改企业稳妥开展“二次混改”。

　　在健全支持民营企业发展体制机制方面，要优化民营经济发展环境，进一步放宽民营企业市场准入，支持优秀民营企业与驻洛央(省)企、地方国企开展战略合作。要引导民营企业建立健全现代企业制度，支持有条件的民营企业开展股份制改造。

　　在深化文化体制改革方面，要深化文化企事业单位改革，深化市直国有文艺院团改革，加快推动国有文旅企业市场化转型。要健全文旅文创融合发展体制机制，创新文旅产业投资新模式，推进文化文物单位文创产品开发改革。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊文/图 通讯员 尤杉杉）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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