暖热感贯穿全天 洛阳最高气温将升至30℃

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市以多云天气为主。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市以多云天气为主。
河南省森林火险气象等级预报，今起五天全省大部天气以晴或多云为主，与此同时，森林火险气象等级将逐渐升高，大家需注意户外用火安全，若在野外发现涉山涉林起火冒烟情况，要及时拨打12119或119报警！
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，洛阳市以多云天气为主。具体预报如下：
今天夜里：多云间晴天。
22日(周一)：多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转偏西风2-3级，气温15℃～27℃。
23日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温16℃～24℃。
24日(周三)：晴天转多云，气温10℃～26℃。
25日(周四)：多云，气温13℃～29℃。
26日(周五)：多云间晴天，气温15℃～30℃。
27日(周六)：多云，气温16℃～29℃。
28日(周日)：多云到阴天，气温17℃～28℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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