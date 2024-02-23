三门峡至洛宁高速公路选址工作完成

21日，洛报融媒记者获悉，三门峡至洛宁高速公路项目已取得河南省自然资源厅《项目建设用地预审与选址意见书》，这意味着该项目土地预审和规划选址工作已全部完成。

21日，洛报融媒记者获悉，三门峡至洛宁高速公路项目已取得河南省自然资源厅《项目建设用地预审与选址意见书》，这意味着该项目土地预审和规划选址工作已全部完成。

三门峡至洛宁高速公路是《河南省高速公路网规划(2021~2035)》中规划的16条南北纵向通道之一。该项目全长65公里，估算总投资110亿元，建设标准为双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。

该项目起于连霍高速三门峡服务区东侧，设置三门峡南复合式互通与连霍高速、崤函大道相接，路线向南进入洛阳市洛宁县境内，随后跨越洛河到达终点，在底张乡北部设置洛宁西枢纽互通与洛卢高速相接。

该项目建成后，将与规划新增的永城至灵宝高速形成横向出省通道，进一步完善豫西地区路网结构，促进区域经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）