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年底前，洛阳校外供餐单位“豫校食安”智慧管理平台上线率达到100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.21 16:52

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳以西工区为试点，通过“以点带面”全面加快推进“豫校食安”智慧管理平台建设。按照要求，年底前学校食堂上线率达到80%，校外供餐单位上线率达到100%。

　　“豫校食安”智慧管理平台全称“河南省学校食堂和校外配餐单位食品安全智慧管理平台”，由河南省市场监管局委托“舌尖安全网”运维方，在现有“互联网+明厨亮灶”展示平台基础上拓展开发了“证照公示、食谱公示、异常预警、自查自评、培训考核、营养分析、校园食品安全状况分析”等11项功能，可供教育和市场监管部门、学校和校外供餐单位免费使用。

　　日前，洛阳市市场监督管理局在西工区组织召开“豫校食安”智慧监管平台推进培训会。洛报融媒记者了解到，该平台可对学校食堂后厨烹饪、清洗消毒等重点区域、重要环节进行实时视频监控，并利用AI分析技术对画面中工作人员的行为进行分析，对穿戴不合规抽烟、玩手机、不戴口罩、垃圾桶未盖、不穿工装、不带厨师帽等违规行为实时抓拍，还可利用物联网设备对消毒柜、留样柜、主食库、副食库进行实时的温湿度检测。

　　与此同时，该平台可以将线上巡查、监测预警发现的食品安全隐患和违法违规等行为推送至学校和监管部门，实现对学校食堂和校外供餐单位的食品安全状况进行全链条、可视化、无死角的监督管理。师生和家长可以通过智慧平台查看学校食堂证照信息、食材溯源、每周食谱、学生营养情况、员工健康证明等信息，监督后厨加工制作情况，对发现的不规范操作、菜品质量等问题进行投诉举报等。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 樊秦豫 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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