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今年第一季度，洛阳12315受理各类诉求82989起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.21 16:52

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，今年第一季度，该中心三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报82989起。其中，受理投诉20862起，为消费者挽回经济损失4740.44万元；受理举报6030起，案值370万余元。

　　受理商品消费类投诉共10952件，占投诉总量的53%。一般食品的质量及价格，服装、鞋帽质量三包，家居用品售后三包位居商品消费类投诉前三位。

　　商品类投诉问题主要集中在商家销售的商品质量问题及价格不合理、过期食品问题、食品价格过高、服装鞋帽的质量及三包、家具用品质量及售后维修、汽车商家不按约定提车等合同方面问题以及4S店售后纠纷问题等方面。

　　受理服务消费类投诉9910件，占投诉总量的47%。餐饮和住宿服务、普通商品销售服务、电信服务位居服务消费类投诉前三位。

　　服务消费类投诉问题主要是餐饮住宿行业中餐饮店、宾馆服务设施、服务人员态度问题、宣传与实际不符问题，宽带套餐退换及网络售后服务、美容美发洗浴行业收费不合理及服务态度、办卡关门等问题。

　　受理的举报方面，广告违法行为的举报居举报类问题首位。

　　下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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