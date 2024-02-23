壁画“复活”！洛阳古墓博物馆上演“穿越”音乐会

20日至21日，“余韵朤朤—古墓博物馆乐舞复活记”音乐会在洛阳古墓博物馆上演，为市民、游客送上一道沉浸感十足的文化大餐。

20日至21日，“余韵朤朤—古墓博物馆乐舞复活记”音乐会在洛阳古墓博物馆上演，为市民、游客送上一道沉浸感十足的文化大餐。

洛报融媒记者在现场看到，音乐会分为“汉律唐风”“宋艺雕栏”“明乐九州”“盛世华章”四个乐章，将馆藏壁画、砖雕中的乐舞元素和洛阳历史文化融合其中。看到尘封在墓室里的壁画、砖雕穿越千年“活”起来，现场观众纷纷赞叹、鼓掌。

其中，壁画《歌乐仕女图》复原展示及古乐演奏人气颇高，12位演奏者身着明代汉服，仿佛从壁画中走出的乐师，几乎完全复刻了壁画中的历史信息。

《歌乐仕女图》于2012年在济源一座明代墓葬中出土。壁画分为两幅，上面分别绘制有6名仕女，她们身着大袖衫、曳地长裙，面容姣好、神色灵动，仿佛正沉浸在演奏的乐曲之中。在她们的身旁和头顶，牡丹花团锦簇，枝繁叶茂。出土《歌乐仕女图》的墓葬是一座用三合土材料砌筑的单室墓，保存完整、有明确纪年，蕴含着绘画艺术、服饰演变、文房家具、明代建筑装饰、器乐舞蹈、水文地质、丧葬习俗等历史信息，具有较高研究价值和艺术价值。《歌乐仕女图》绘制在墓室南北两壁上，南壁中6名演奏者或敲磬、或弹琵琶、或拍响板、或吹箫、或击鼓、或弹琴；北壁中6名演奏者分别在弹三弦、击掌合奏、吹笙、敲云锣、吹笛、拍手鼓。

“演出中的长袖舞、七盘舞、宋代剧等，在馆藏的壁画、砖雕中都可以找到原型，大家看过演出再看文物，对其理解就能更深一层。”洛阳古墓博物馆相关负责人说，他们期待用这种让文物“动”起来的方式，拉近游客和文物之间的距离，在趣味互动中增加大家对历史文化的兴趣。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图）