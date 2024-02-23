洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

壁画“复活”！洛阳古墓博物馆上演“穿越”音乐会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.21 12:58

　　20日至21日，“余韵朤朤—古墓博物馆乐舞复活记”音乐会在洛阳古墓博物馆上演，为市民、游客送上一道沉浸感十足的文化大餐。

　　洛报融媒记者在现场看到，音乐会分为“汉律唐风”“宋艺雕栏”“明乐九州”“盛世华章”四个乐章，将馆藏壁画、砖雕中的乐舞元素和洛阳历史文化融合其中。看到尘封在墓室里的壁画、砖雕穿越千年“活”起来，现场观众纷纷赞叹、鼓掌。

　　其中，壁画《歌乐仕女图》复原展示及古乐演奏人气颇高，12位演奏者身着明代汉服，仿佛从壁画中走出的乐师，几乎完全复刻了壁画中的历史信息。

　　《歌乐仕女图》于2012年在济源一座明代墓葬中出土。壁画分为两幅，上面分别绘制有6名仕女，她们身着大袖衫、曳地长裙，面容姣好、神色灵动，仿佛正沉浸在演奏的乐曲之中。在她们的身旁和头顶，牡丹花团锦簇，枝繁叶茂。出土《歌乐仕女图》的墓葬是一座用三合土材料砌筑的单室墓，保存完整、有明确纪年，蕴含着绘画艺术、服饰演变、文房家具、明代建筑装饰、器乐舞蹈、水文地质、丧葬习俗等历史信息，具有较高研究价值和艺术价值。《歌乐仕女图》绘制在墓室南北两壁上，南壁中6名演奏者或敲磬、或弹琵琶、或拍响板、或吹箫、或击鼓、或弹琴；北壁中6名演奏者分别在弹三弦、击掌合奏、吹笙、敲云锣、吹笛、拍手鼓。

　　“演出中的长袖舞、七盘舞、宋代剧等，在馆藏的壁画、砖雕中都可以找到原型，大家看过演出再看文物，对其理解就能更深一层。”洛阳古墓博物馆相关负责人说，他们期待用这种让文物“动”起来的方式，拉近游客和文物之间的距离，在趣味互动中增加大家对历史文化的兴趣。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河南科技大学第六届纪念“5·12”国际护士节系列活动暨护理高质量发展论坛成功举办
    河南科技大学第六届纪念“5·12”国际护士...
    河南科技大学第六届纪念“5·12”国际护士节系列活动暨护理高质量发展论坛成功举办
        为进一步提升素质教育水平和医院综合竞争力，推动护理事业高质量发展，4月19日至20日，由河南科技大学主办的...
  • ·景区内遇外地游客受伤 洛阳医护现场紧急救治
  • ·瀍河区中医药适宜技术培训在洛阳市第三人民医院举行
  • ·品茶赏花 疏肝养血
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳16名干部到上海市杨浦区跟班学习
  • 《中国日报》、中国国际电视台频发报...
  • 首届神州牡丹万花会今天开幕
  • 洛阳：雨过天晴 气温回升
  • 新华社《诗意中国》摄影栏目将镜头聚...
  • 全市府院联动工作领导小组（扩大）会...
  • 洛阳嘉斯诺泵业：“点石成钻”泵发新活力
  • 旅途中感受豫剧魅力
  • 注销手机号等于出卖自己？快来“一证...
  • 加快推进“头顶库”分类治理 确保尾矿...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605