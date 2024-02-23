青春力量！洛阳市举行大学生外贸达人赛

20日，2024年洛阳市“凯宾耐特杯”大学生外贸达人赛决赛举行。来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的15支队伍同场竞技。

20日，2024年洛阳市“凯宾耐特杯”大学生外贸达人赛决赛举行。来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的15支队伍同场竞技。

在现场，选手们通过流利的英语推介洛阳市出口产品，评委根据综合表现打分，最终决出一等奖1名、二等奖5名、三等奖9名、优秀奖15名以及优秀组织奖。

本次达人赛由洛阳市商务局指导，洛阳市进出口企业协会主办，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院和洛阳泞泽职业培训学校共同协办。本次比赛展示了洛阳大学生的风采，提升了实战能力，为外贸企业和人才搭建平台。

洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将指导洛阳市进出口企业协会定期举办外贸达人赛、“双选会”等活动，为全市外贸人才成长和发展提供平台。同时，希望更多优秀高校毕业生留在洛阳，助力洛阳青年友好型城市建设，为洛阳市外贸高质量发展贡献青春力量。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 江俊 乔安新 文/图）