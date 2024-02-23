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4月21日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.20 15:42

　　闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。国色天香人咏尽，丹心独抱更谁知。目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

　　国家牡丹园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、豆绿、绿洲缠丝、狮子王、擎天粉、玉楼点翠、御所樱、青龙卧粉池等；初开的牡丹品种有海菲丝、维苏威、不可能的梦、迟蓝、软枝蓝、书生捧墨、先来者等。园内紫藤、棣棠、杜鹃、鸢尾等争奇斗艳。

　　中国国花园：全园共有270多个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、勺园、九色同现等处。其中：盛开的牡丹品种有紫红殿、莲鹤、岛锦、长寿乐、黄冠等；初开的牡丹品种有柠檬梦、丁香紫、大红天堂、春柳等。园内荷包牡丹、芍药、月见草、月季、蔷薇等竞相绽放。

　　园内五月坊(原锦绣馆)设计科学，采用国内领先的智能控温控湿技术，进行花期调控。坊内立体安装有遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设备，以保证坊内既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发，确保牡丹花大色艳、花瓣晶莹透亮。五月坊内种植了涵盖九大色系、十大花型的国内外精品牡丹100多个品种3500余株，除了传统品种凤丹、首案红外，还有前期火爆全网的“春柳”“银丝贯顶”“初乌”等，更有西北特色牡丹品种鸡血石、陇右二乔、百丈冰等，可让游客尽赏各色牡丹珍品。目前五月坊内牡丹盛开。

　　王城公园：全园共有320多个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有黄冠、金阁、海黄、皇嘉门、名望、春柳等；初开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、科拉路易斯、棒棒糖等。园内木香、猥实、棣棠与高山牡丹满江红、珠光墨润、霓虹焕彩、洛阳红、墨润绝伦、绿幕隐玉等竞相绽放。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有350多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、黄冠、长寿乐、豆绿等；初开的牡丹品种有霓虹焕彩、蓝月亮、雪映桃花、岛锦、洛阳红等。另外，千姿牡丹园内芍药、绣球荚蒾、猥实等正值盛花期。

　　国际牡丹园：全园共有330多个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、和万芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有翁狮子、莲鹤、白王狮子、岛大臣、白妙、紫红殿、火鸟、八千代椿、新圣代、明石泻、浪花锦、皇嘉门、花竞等；初开的牡丹品种有符山石、海黄、黑海盗、黑道格拉斯、时雨云、黑龙锦等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、樱花、猬实、金丝楸等竞相绽放。

　　天香牡丹园：全园共有约92个品种牡丹开放,主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有香玉、迎日红、火炼金丹、天香紫、彩蝶、玉玺映月、层中笑、粉楼台、银帐芙蓉、卷叶红、璎珞宝珠、旭港、芳纪、紫凤朝阳等；初开的牡丹品种有春柳、黑豹、十八号、葛巾、新国色、八千代椿、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内芍药、虞美人、金鸡菊、火把莲、假龙头草、松果菊、大丽花、醉蝶、樱花、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

　　神州牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。其中：盛开的牡丹品种有池塘晓月、卷叶红、蓝宝石、花王、红斑白、明星、新日月、芳纪、珊瑚台、梨园春、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。2024中国洛阳首届神州牡丹万花会暨国际牡丹切花花艺会盛大开幕，有百余件插花作品展示。

　　南山牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉等盛开。另外，国际芍药区种植有朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、鸢尾兰、蔷薇等竞相绽放。

　　主要游园牡丹情况：

　　第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2024年4月20日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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