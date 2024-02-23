13日下午，我市一家牡丹园迎来一批特殊游客，他们是来自洛龙区太康东路光合城社区的孤寡老人。当日，他们在社区志愿者的陪同下到此赏花、留影，度过了一段温馨而快乐的时光。
13日下午，我市一家牡丹园迎来一批特殊游客，他们是来自洛龙区太康东路光合城社区的孤寡老人。当日，他们在社区志愿者的陪同下到此赏花、留影，度过了一段温馨而快乐的时光。
13日下午，我市一家牡丹园迎来一批特殊游客，他们是来自洛龙区太康东路光合城社区的孤寡老人。当日，他们在社区志愿者的陪同下到此赏花、留影，度过了一段温馨而快乐的时光。
第41届中国洛阳牡丹文化节开幕后，光合城社区启动关爱空巢老人志愿服务活动，社区志愿者与辖区空巢老人结成对子，像家人一般为老人们送去一系列关怀和温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张俊望 摄影报道）
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