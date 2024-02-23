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大V“肉脸橙”来洛参加汉服活动：“洛阳与汉服文化绝配”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.20 17:08
“肉脸橙”在明堂参加汉服复原秀

　　近日，一场“观唐盛宴”汉服复原秀，在隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂上演。其中，身穿“二圣临朝”时期武则天服饰的模特，是在抖音平台拥有802.7万粉丝的大V“肉脸橙”。活动结束后，记者采访了“肉脸橙”，了解她眼中的洛阳。

　　2018年，“肉脸橙”开始运营自己的自媒体账号。从最初的创作汉服段子，到后来的汉服种草系列视频，再到近期宣传推广传统文化和非遗，她从零开始，逐步将账号经营到了抖音“头部”。

　　“我受到网友关注，应该是从省份拟人和城市拟人系列视频开始。”“肉脸橙”说。该系列视频中，针对河南省的拟人创作，便参考了洛阳的历史气韵。

　　此次参加“观唐盛宴”汉服复原秀，是“肉脸橙”第6次来洛。她回忆，每次到洛阳都是参加汉服活动，看着街上与景区内身穿汉服的游客们，她都感觉到，“洛阳与汉服文化绝配”。

　　上次来洛，“肉脸橙”在洛阳博物馆参加了“洛水时裳·汉服之夜”主题活动，并身穿初唐服饰走秀；而此次，她一改往日可爱风格，扮起了霸气十足的“武则天”。“洛阳也是见证我成长、变化的城市。”“肉脸橙”说。

　　因工作繁忙，每次来洛“肉脸橙”都没有时间一睹洛阳山水，也从未欣赏过洛阳牡丹，这也成为她的遗憾。谈及在洛阳最想去的景区，她说自己对老君山向往已久。由于经常在互联网上刷到老君山美景，以及诸多汉服博主在老君山创作的视频，“肉脸橙”也萌生了去老君山旅游的想法。

　　身为一名“种草”达人，“肉脸橙”表示，如果要给粉丝推荐洛阳汉服打卡地，她首选应天门和九洲池。“应天门气势恢宏，十分具有大唐气象，九洲池的夜景也是一绝，以瑶光殿为背景拍摄汉服照，在夜色中非常出片。”她说。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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