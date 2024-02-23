昨日，“河洛非遗 丝蕴万象”洛绣艺术展在上阳宫拉开帷幕，洛绣、缠花、栾川药草染等非遗展品亮相现场，为广大市民和游客带来了一场沉浸式非遗盛宴。
昨日，“河洛非遗 丝蕴万象”洛绣艺术展在上阳宫拉开帷幕，洛绣、缠花、栾川药草染等非遗展品亮相现场，为广大市民和游客带来了一场沉浸式非遗盛宴。
昨日，“河洛非遗 丝蕴万象”洛绣艺术展在上阳宫拉开帷幕，洛绣、缠花、栾川药草染等非遗展品亮相现场，为广大市民和游客带来了一场沉浸式非遗盛宴。作为本届牡丹文化节的联动活动，“河洛非遗丝蕴万象”洛绣艺术展从4月19日持续至25日，市民和游客可到上阳宫浴日楼内免费参观。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 庞琳 摄影报道）
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