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4月19日至21日，洛阳龙门站增开临时旅客列车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 17:21

　　19日，洛报融媒记者获悉，为满足旅客出行需求，4月19日至21日，铁路部门每日增开洛阳龙门站至郑州东站的G9194次、洛阳龙门站至安阳东站的G9196次临时旅客列车，4月20日、21日每日增开洛阳龙门站至郑州东站的G7992次临时旅客列车。有出行需要的旅客，可通过铁路12306网站(含手机客户端)购买车票。

　　铁路部门工作人员介绍，五一小长假期间，铁路探亲流、旅游流交织，全国铁路实行高峰运行图，铁路12306将根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。

　　同时，建议旅客根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可选择候补购票、中转换乘等方式购票，增加购票成功率。铁路部门也将根据铁路12306预售票和候补购票数据，动态优化调整列车开行方案，及时在热门线路、方向和时段增开旅客列车，努力满足旅客假日出行需求。

　　铁路部门提示，铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 李婧晨 文/图）

[ 责任编辑：马勇玲 ]
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