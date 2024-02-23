厚植产业新优势 点亮美丽新瀍河

瀍河区北依邙山，南濒洛河，是全国五个少数民族城区之一，全区辖1个镇(白马寺镇)、7个街道(问礼、东关、北窑、瀍西、塔湾、杨文、华林)，总面积80平方公里，常住人口26.6万。

河南省科学院中原美谷

瀍河区北依邙山，南濒洛河，是全国五个少数民族城区之一，全区辖1个镇(白马寺镇)、7个街道(问礼、东关、北窑、瀍西、塔湾、杨文、华林)，总面积80平方公里，常住人口26.6万。

多年来，瀍河区向“新”而行，围绕培育和发展新质生产力集中发力攻坚，努力实现更快跃升：聚焦“四新一装备”产业发展方向，抢抓风口产业，大力实施“走出去、引进来”战略，运用基金招商、产业链招商、平台招商等多种招商方式，推动河南省科学院中原美谷项目、东超科技可交互空中成像产品研发生产项目等一大批科技创新项目迅速落地，着力构建产业发展新格局。

多年来，瀍河区以“质”致远，围绕培育和发展新质生产力优化各类服务，着力迈向更高层次：完善创新主体“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，充实高新技术企业培育库，高质量培育高新技术企业、创新龙头企业等创新主体，加快企业智能化改造和数字化转型步伐，全力推动产业提质升级。

瀍河区正加速科技创新、产业创新，点亮美丽新瀍河，在发展新质生产力的宏伟征途上奋勇争先、迈向高峰！

精准招商，让产业沃土“生机盎然”

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。

如何让更多科技创新的“种子”在瀍河区这块产业沃土上生根发芽、开花结果？

瀍河区以前瞻思维、务实行动、过硬作风给出了答案——多维发力、精准招商！

东超云驰科技信息公司

多年来，瀍河区贯彻落实省委、市委主要领导调研指示精神，逐步形成“6+1”产业发展思路，围绕重点领域按下招商引资“快进键”。

多管齐下，丰富拓展招商路径。瀍河区加强与上级部门的沟通，加强与省商务厅驻各地招商办、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳联络处等机构的深度合作，及时获取项目信息，并主动与中原豫资投资控股集团、洛阳国宏投资控股集团合作，共同投资项目；抓好院校成果转化招商，与河南科技大学、洛阳理工学院等高校、科研单位合作，推动高科技含量项目落地；强化平台招商，发挥市商务局统筹作用，争取科技创新项目在瀍河区落地，同时积极考察、筛选招商效果显著的专业招商平台，建立长期合作关系，提升招商工作质效；与省科学院、联东集团、颐高集团密切沟通，利用其在全国的各类资源，打破地域壁垒，导入优质企业；用好商会协会，加强与北京、上海、深圳等先进地区商协会合作，努力实现“精准对接、推动落地”的目标；做好基金招商，深化与诚合资管、省市基金公司等合作，批量获取资源信息，筛选优质项目，撬动社会资本投资。

完善机制，加速招商项目落地。瀍河区举办项目集中签约仪式，促成智能制造、美妆产业、信息技术等相关领域项目“落户”瀍河区，以科技促进产业转型、聚点成链，探索一条“科技+”的发展路径；完善项目推进机制，根据招商项目对接、推进情况，将符合产业发展方向、具备落地条件的产业项目纳入台账管理，安排各项目责任单位持续跟进，做好服务保障，力促项目尽快落地；健全大产业例会机制，由产业发展指挥部每半个月组织一次大产业例会，全力协调解决项目推进中存在的问题，确保相关项目进展顺利；完善项目全流程服务机制，安排项目责任单位、要素保障部门主动进行全链条服务，提前、主动、快速为企业办理各项手续，推动项目早开工、早投产。

洛阳博诚物联技术有限公司

优化环境，做好招商项目服务。瀍河区优化营商环境，建立了“县级领导+行业+属地”三级分包联系制度，制定县级领导分包重点企业台账、企业数据库、企业反映问题台账，组织各级分包领导深入企业和项目一线进行对接帮扶；通过加快“放管服”改革、推进“一窗多办”、下放深化审批权限等措施优化营商环境；建立产业链服务机制，整合资源、拓展市场，延链补链强链，推动产业集群加速崛起。

2023年以来，瀍河区已落地产业项目41个，总投资约13.54亿元，涉及高端智能制造、美丽健康、数字经济等领域，目前正在按照计划进行建设装修、企业进驻等工作；持续跟进双碳产业园、深圳锂华科技、中科新材等27个在谈项目，力争达成合作，为瀍河区再添“发展引擎”，推动产业沃土“生机盎然”。

落子布局，助产业发展“动能澎湃”

进入4月，瀍河区的众多产业项目如盛开的牡丹一样，捷报频传：

2023年4月开园的中原美谷着力打造“中国美康之芯”，目前文化展厅、产业技术研究院、科学家工作室、化妆品制剂中试基地、公共检验检测与功效评价服务平台、企业共享孵化平台已投用，进驻创新团队6个，已开发光电美容仪器3种，正在开发光电仪器2种，正在进行的成果转化项目9个。开园一年来，中原美谷累计接待来此交流考察、业务洽谈等人员超过2000人次，成为中原美康产业名片。

白马寺

深圳博安通科技股份有限公司在瀍河区建设物联网通讯模组智能制造基地项目，2023年6月投产，2023年就实现产值7914万元，预计2024年实现产值1.3亿元。该项目填补了洛阳物联网通讯模组产业空白，与中航光电、麦斯克电子等龙头企业形成优势互补，成为洛阳风口产业新亮点……

众多项目迅速落地投产，背后是瀍河区立足现有基础，围绕风口产业落子布局，推动产业高质量发展留下的坚实脚印。

重点攻坚加快产业升级。瀍河区加快布局新兴产业、未来产业，大力发展特色产业，将文旅、美丽健康、高端智能制造、现代服务、数字经济作为重点发展方向，与省科学院合作共建中原美谷，加快构建产业生态、形成产业链条、促进产业集聚；聚焦新能源(氢能、储能)、高端装备制造、信息技术等新兴领域，招引骥翀氢燃料电池、氢成动力新能源汽车动力系统、博诚物联通讯模组智能制造等一批优质项目落地；推动传统产业改造升级，围绕轨道交通维保、机械加工、电子信息等传统产业，引导企业购置自动化生产设备、绿色除尘设施等，采用延链补链、智能化改造等手段“高位嫁接”，以数字技术赋能传统产业，实现“老树发新芽”。2023年，瀍河区共完成“三大改造”投资14.2亿元，促进传统制造业加速迈向高端化、智能化、绿色化。

洛城中街

紧扣创新完善服务体系。瀍河区推动创新平台提质增效，依托中原美谷、联东U谷科学布局建设重点实验室、新型研发机构、孵化器等创新平台载体，构建国家、省、市“三位一体”创新平台升级培育体系，2023年新增市级研发中心7家，创新平台总数达66家；加强“众创空间+孵化器+加速器”孵化体系建设，构建“政产学研金服用”七位一体协同体系，2023年新增市级孵化器1家；强化企业创新主体地位，通过建立高新技术企业培育库和培育台账、健全挂钩帮扶机制、组织高新技术企业大讲堂等方式培育高新技术企业，深入推进研发“全覆盖”，截至2023年年底，瀍河区科技型中小企业达50家，新增高新技术企业9家，总量达29家；推进科技成果转移转化，吸纳高层次科研人才和优秀青年人才，中原美谷首批进驻博士30多名；深入实施“河洛英才计划”，2名人才获评2023年度河洛青年创新创业人才；持续优化创新生态，与省科学院、河南科技大学、洛阳理工学院等深入对接，就科技成果转化、技术转移合作和产业导入事宜达成合作共识，同时举办“科技成果直通车瀍河区专场”等活动，搭建成果转化信息交流和供需对接平台，促进“政产学研用”结合，2023年全年完成技术合同登记27项，成交额6.9亿元。

翻开瀍河区2024年任务书，以创新助推产业升级依然是其中最鲜明的特色：努力实现新增高新技术企业10家、创新型中小企业5家、科技型中小企业备案52家；新增创新平台及载体7家，总量达到77家；2024年技术合同成交额达到7.2亿元……

向“新”而行，以“质”致远，围绕培育和发展新质生产力优化各类服务，崛起产业集群，助力现代化洛阳建设……瀍河区正全面厚植产业新优势，全力点亮美丽新瀍河！（瀍宣 文/图）