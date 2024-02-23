栾川：向新而进春浩荡 山水之间织锦绣

栾川，古称“鸾州”，地处洛阳市西南部豫西伏牛山腹地，文化厚积、资源富饶、山水环绕、宜居宜业、宜游宜养。拥有世界十大乡村度假胜地、国家级生态县、国家园林县城、国家全域旅游示范区等称号，栾川作为一个产业经济快速发展的活力之城，一个宜居宜业的品质之城，正敞开怀抱，欢迎您的到来！

栾川，古称“鸾州”，地处洛阳市西南部豫西伏牛山腹地，文化厚积、资源富饶、山水环绕、宜居宜业、宜游宜养。拥有世界十大乡村度假胜地、国家级生态县、国家园林县城、国家全域旅游示范区等称号，栾川作为一个产业经济快速发展的活力之城，一个宜居宜业的品质之城，正敞开怀抱，欢迎您的到来！

2023年，全年地区生产总值突破293亿元，财政收入28.1亿元，同比增长7.7%，固定资产投资、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入等主要经济指标增速均位居全市前列。2024年，栾川将深入实施“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，以“十大工程”“二十大项目”为带动，围绕钨钼氟新材料、新文旅等风口产业，形成大员招商、驻点招商、专业招商、产业部门招商四位一体招商格局，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在县域高质量发展上走在前作示范，不断开创现代化栾川建设新局面。

栾川县产业招商方向

(一)首位产业

新文旅产业：顺应栾川新文旅发展风口，努力打造“东有莫干山”“西有老君山”民宿品牌，重点围绕民宿集群、文创演艺、星级酒店、景区提升、露营地建设等文旅关联项目，开展对外合作，招募投资商、运营商，持续完善文旅产业要素配置，促进多业态发展。

钨钼新材料产业：聚焦钨钼高端新材料领域，通过与国内知名高校、国家重点新材料实验室合作，着力做好钨钼高端新材料延链、补链；聚焦尾矿综合利用领域，多途径解决选矿加工产生的尾矿废渣综合回收利用，发展绿色、循环经济，实现生态效益、经济效益两统一。

(二)特色产业

特色农业产业：围绕栾川丰富的旅游资源，依托“栾川印象”产业园建设，整合提升农产品资源，招募园区运营商，同时与乡村旅游相结合，做优做实“文旅+特色农业产业”。

医养康养产业：依托县人民医院、中医院、妇幼保健院等医疗资源，良好生态资源和宜居宜养环境，招引专业康养运营、医养结合、养老一体化、智慧医疗等项目，夯实大健康产业基础。

中医药产业：依托叫河中药材交易市场、白土连翘种植及研发基地，招引中药材交易集散中心运营商、大型药企，致力于打造产地道地化、种植生态化、生产标准化、发展集约化、产品品牌化的中医药产业链，不断壮大中医药产业。

重点谋划推介项目

(一)栾川县旅游要素综合提升项目

项目概况：拟对龙峪湾(4A级)、抱犊寨(4A级)、白马潭等经营不善的旅游景区进行资源整合，引入专业旅游运营机构，通过统筹规划、基础设施提升、景区包装、旅游营销等方式，盘活旅游资源，提升景区市场价值，建成产业链条完整、旅游功能完备、旅游产品齐全的旅游观光产业带。

合作方向：独资、合资、合作、运营

前景分析：2023年，栾川全年接待游客1500万人次，旅游综合收入105.8亿元，景区资源提升和整合后，将得到空前发展。

(二)栾川县尾矿综合回收利用项目

尾矿综合回收利用项目

项目概况：栾川县共有各类尾矿库278座，尾砂存量约5亿立方米。目前共闭库、销库治理163座(其中无主尾矿库117座)，治理尾砂总量约1.1亿立方米；纳入安全生产领域的尾矿库115座，占全省尾矿库总量的30%，每天产生12万吨尾矿。按照“控增量、减存量、提效率”的发展思路,围绕尾矿综合利用方面开展对外合作，做好技术研发和成果转化，通过多种有价元素回收，实现矿渣减量排放，最终实现“腾笼换鸟、吃干榨净”。

合作方向：资金入股、技术合作

前景分析：项目可有效降低尾矿资源浪费，提升企业效益，同时降低环境、安全压力，经济效益、社会效益及生态效益良好。

(三)栾川县养老一体化建设项目

养老一体化建设项目

项目概况：一是对原党校现有建筑进行提升改造，改造面积合计12000平方米，因该地块处于三面环山低洼处，需要对山体护坡进行修缮，提升改造后可提供养老康复床位250张。二是改造养子口村现有的2栋养老公寓，建筑面积约8000平方米，新建养老公寓1栋，建筑面积4000平方米，新建多功能服务中心1栋，建筑面积2000平方米。项目建设还包含室外道路硬化及景观绿化，室外给排水、电力、燃气、暖通等基础设施工程。

合作方向：独资、合作、运营

前景分析：该项目建成后，将采取公建民营的形式，引进社会资本，为旅居老年人提供医疗保健、康复护理、文化娱乐等一系列高端康养服务，同时兼顾社会养老长期托养等服务，实现经济效益和社会效益双赢。

(四)栾川县中药材交易集散中心项目

中药材交易集散中心项目

项目概况：栾川县地处亚热带向暖温带过度地段，拥有中药材1400多种，总蕴藏量50万吨，有“豫西天然药库”之美誉，尤其连翘、山茱萸、山楂、猪苓、丹参、桔梗等种植已形成规模，其中“栾川山茱萸”通过农产品地理标志登记。该项目拟依托栾川丰富的中药材资源，整合白土镇现有的中药材产业园和叫河镇中药材交易市场，建设集中药材种植、研发、深加工、仓储、物流于一体的综合性交易集散中心。

合作方向：独资、合作、运营

前景分析：目前，栾川山茱萸种植面积83292亩，共464443株，年产量7082吨，占全国总产量的1/20；连翘种植面积91037.4亩，结果面积83250亩，2021年产量520吨，占全国总产量的1/10。该项目建成后，将成为豫西地区知名的中药材交易集散地。

(五)“栾川印象”田园综合示范区建设项目

项目概况：“栾川印象”田园综合示范区项目位于栾川县先进制造业开发区规划区内，总投资约3.45亿元，资金来源为统筹整合资金及专项债。主要规划占地共168.29亩，总建筑面积72190平方米，包括冷链仓库、农资仓库、综合办公楼、展示中心和5个生产厂房等10幢建筑及相关配套设施。

合作方式：厂房租赁、厂区运营

前景分析：项目建成后将成为全县优质农副产品的集散地、加工厂、物流园、展示厅，催动全县农业企业建立联盟、抱团发展，直接吸纳200名群众就业，带动2.6万余户群众增收致富，年产值3亿元以上。

(六)栾川县客运中心配楼招商项目

客运中心配楼招商项目

项目概况：栾川县客运中心站建设项目总占地面积97亩，目前已取得土地手续85.4亩，设计为一级客运站。一期工程占地约62亩，主要包含客运站主站、站前广场、后停车场、加油站。客运站主楼地下一层，地上两层，地上建筑面积5500平方米，其中一层3500平方米、二层2000平方米，地下一层建筑面积2000平方米。二期占地约23.4亩，主要包含游客集散中心配套设施和部分商业设施，1号楼和2号楼各五层，建筑面积11000平方米。项目共设置机动车停车位115个、客车停车位150个。拟利用商业设施建设高端酒店。

合作方式：租赁、运营、合作

前景分析：项目实施后，将大大提高栾川客运承载量，缓解县城区交通压力，同时客运站巨大的人流量，能够满足酒店的客流需求。

(七)现代商贸产业园总部经济港

现代商贸产业园项目

项目概况：现代商贸产业园是我县针对钨钼产业贸易端打造的，集商务办公、检测仲裁、现货交易、仓储物流、金融服务、末端深加工于一体的全要素、全业态的产业园区。总部经济港计划投资2.6亿元，占地40亩，总建筑面积35000平方米，包含商务洽谈、办公、特色餐饮住宿及配套辅助设施，为入园贸易企业提供便利舒适的经营办公环境和优质高效的商务服务配套，鼓励支持钨钼贸易企业进驻。

合作方式：合作

前景分析：园区线上线下服务涵盖了价格共享、交易撮合、运力匹配、智能仓储、金融服务、风险预警等多个方面，为钨钼贸易相关的各个环节提供一站式解决方案。

(八)栾川县大剧院建设项目

项目概况：该项目拟对栾川县文化艺术中心大剧院进行提升改造，剧院可容纳1000余人，是一个多功能的高档次文化活动场所。栾川县大剧院实行差异化经营，确定主打艺术门类，形成高雅艺术产、供、销一条龙的集团化产业链条。同时，策划文旅驻场大型演出，未来栾川文化艺术中心的经营管理围绕“豫西地区国家级艺术第一剧院”品牌战略展开，坚持“高水准、高品位、高雅艺术”的节目选取标准，主推艺术产品，注重传播、品牌推广，注重关联性。引进商业演出及孵化本土文化演艺市场。

合作方向：合作、运营

前景分析：针对来栾旅游客群，结合时尚文化、休闲文化、饮食文化、怀旧文化，打造游客喜闻乐见的休闲产品，补足栾川夜间旅游产品的短板。

(九)乡村旅游运营招商项目

项目概况：近年来，栾川乡村旅游接待火爆，赏花游、采摘游、乡村游、户外踏青游等成为广大市民和游客的新选择。现拟对王府竹海景区民宿集群及商业用房对外合作、秋扒乡白岩寺村落保护及开发利用、白土镇马庵村金蟾岭乡村旅游、冷水镇工矿研学营地建设、叫河镇栗树沟村天沐生态养生谷、栾川县蕙兰文化产业园、三川镇欢野星河谷提升、庙子镇龙王幢大碗茶、栾川乡农业产业园、石庙镇商业综合体、潭头镇“汤营五味”都御里温泉酒店等11个乡村旅游类项目招募运营商、投资商。

合作方向：独资、合作、运营

前景分析：栾川是河南省唯一入列中国十大乡村旅游目的地的县。2023年，栾川全年接待游客1500万人次，旅游综合收入105.8亿元。乡村旅游类项目投资规模小、收益高、回收快、风险低，前景十分可观。（宋予辉 文/图）