孟津：全面向新 乘势而上

孟津，因扼据黄河要津而得名，滔滔黄河穿城而过，巍巍邙山屹立境内，浑浊的黄河水奔流至孟津呈现出“万里黄河孟津蓝”的壮丽奇观，其是目前洛阳市面积最大的区。

隆化集团洛阳股份有限公司工人操作机械手焊接零件

孟津，因扼据黄河要津而得名，滔滔黄河穿城而过，巍巍邙山屹立境内，浑浊的黄河水奔流至孟津呈现出“万里黄河孟津蓝”的壮丽奇观，其是目前洛阳市面积最大的区。

近年来，孟津区始终把产业发展作为头等大事来抓，立足“环都市区”最新定位，聚焦千亿强区奋斗目标，坚持以高质量发展为主题，以创新驱动为引领，坚持“345”发展战略，落实“3+2+2”工作布局，稳经济、促转型、增福祉，有效防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，各项工作已全面起势。

眼下，正是乘势而上，推动整体提升的大好时机，孟津正以全面向“新”的姿态，一步步踏浪前行……

“新”城“新”图景

2021年，经国务院批准，由原孟津县、吉利区合并设立洛阳市孟津区。

“双子城”“一城两区”“拥河发展”是市委市政府对孟津的殷切期盼。

作为洛阳市最“年轻”的区，孟津这座“新”城横跨黄河南北，既继承了南岸的厚重磅礴，又延续了北岸的强劲动能，优势绝无仅有、得天独厚。

一番谋篇布局，孟津确立实施“五大战略”，即工业立区、科教强区、生态美区、文旅兴区、改革活区，并将工业立区摆在了首要位置。

2023年5月27日，洛阳石化百万吨乙烯项目在孟津开工建设；10月17日，总投资105亿元的抚顺东科30万吨/年碳酸乙烯酯项目等8个乙烯产业链项目集中开工。

一子落而满盘活。

现如今，以三大主导产业(高端石化、新材料、高端装备制造)、三大新兴产业(新能源、新一代信息技术、科技服务)、五大特色产业(现代物流、现代农业、电子商务、现代文旅、康养服务)为主要内容的“335”现代产业体系格局在孟津蔚然形成。

在重点培育的石油加工、精细化工、新材料、电子信息、新能源和高端装备制造六大产业集群中，精细化工产业同比增长10.2%，新材料产业同比增长12.3%，高端装备制造产业同比增长5.4%。2023年，该区被评为洛阳市十大产业集群考核评价优秀县(区)。

同时，以中硅高科、昊华气体、铜一新材料、鸿元轴承、中部电商港等为代表的新材料、新能源、高端装备制造、电子商务、现代物流等一大批风口产业项目，加快建设，投产达效。

为加快传统产业转型，孟津更高层次、更大规模实施工业企业三大改造(智能化改造、绿色化改造、技术改造)项目。截至目前，全区拥有省级智能车间(工厂)10个、国家级绿色工厂2个、省级绿色工厂1个、省制造业单项冠军3家、省头雁企业1家、省级“专精特新”企业35家、国家“专精特新”小巨人企业9家。洛阳石化、中硅高科、鸿元轴承入选国家级“2023智能制造优秀场景”。

市民在黄鹿山绿岛生态园游玩

“新”城“新”作为

今年2月，孟津区召开2023年度工作总结表彰大会暨2024年全区三级干部会议，拿出2151万元重奖2023年度61家经济社会发展功臣，奖励的对象中，企业占到80%以上。

近年来，该区着力营造“经得起打听、耐得住比较”的营商环境，先后印发了《进一步优化营商环境支持市场主体高质量发展的意见》等9个文件，为企业送去优化营商环境、支持企业发展、产业引导基金、金融服务、楼宇经济、人才保障等一系列政策大礼包。区委区政府主要领导每周一主持召开重点项目例会，研究解决项目建设中存在的困难和问题；每月组织一次现场观摩，相互交流，加压推进；每季度进行一次考评排名，先进典型发言，末位表态发言。

不仅如此，该区还成立产业专家咨询委员会，聘请11名产业发展顾问，对孟津的产业发展方向进行精准指导；对孟津招商引资产业项目的可行性，特别是对项目的科技含量、投资效益等关键指标把脉问诊。

“没想到各种手续提前6个月都已办结。”今年4月9日，在洛阳熙之奥新材料科技有限公司，企业负责人万俊杰兴奋地说，企业原本计划年底投产，现各种手续提前办结，有望在6月底建成投产。

这是该区深化“放管服效”改革的一个缩影。该区要求28家涉企行政审批和公共服务单位公开115项涉企服务承诺，13个企业投资项目审批时限大幅压缩，其中7个审批事项压缩至一个工作日办结，“有诉即办”问题处理满意率100%。

为提升产业园区服务保障水平，该区加快推进总投资44亿元的综合管廊、园区道路、公共服务平台、园区封闭化管理等20个项目；加快化工园区二次扩区，扩区后新增面积2.79平方公里，总面积达到22.47平方公里。

去年一年，全区各级干部走访调研企业3158次，收集并办理企业问题134个，兑付企业研发补助资金、满负荷生产奖励资金等各类惠企资金5500余万元。

黄河孟津段河水碧绿清透

“新”城“新”气象

向“新”而行，向“实”发力。

孟津区坚持在加强科技创新、培育发展新质生产力方面下大力气。

截至2023年年底，该区完成国家科技型中小企业评价260家，复审和新认定国家高新技术企业60家，新增7家省“瞪羚”企业，引入1家省创新龙头企业，新增认定市级平台48个、省级平台7个、国家级平台1个。同时，80家企业获得省级企业研发财政补助资金763.5万元，企业“四有”填报率达到80%。

该区引导企业与科研院所、高校深度开展产学研合作，加快推动技术成果转化，完成技术合同登记4.96亿元，成功转化高校院所专利技术15项。

2024年，该区重点支持昊华气体、隆华科技、中硅高科认定国家级创新平台、省级中试基地；重点支持河南耿力和鸿元轴承在智能装备方面、昊华气体在气体材料方面、农发科技在西瓜甜瓜分子育种方面开展技术研发。未来几年，重点支持华久氢能开展制氢储氢方面的技术研究。

此外，该区全面推进2024年总投资713亿元的47个省市重点项目。截至目前，乙烯配套产业园等23个项目顺利开工，铜一金属复合材料二期项目等4个项目如期竣工。同时，压茬推进“三个一批”项目，乙烯碳四综合利用等4个投资32.6亿元的“签约一批”项目已开工3个，开工率达75%；洛阳石化百万吨乙烯项目等7个投资325亿元的“开工一批”项目按计划顺利推进，华冠齿轮新能源汽车驱动桥齿轮及电驱总成等3个项目如期投产；洛阳新翎5000吨锂电池电解液及专用吸附剂等15个投资110亿元的“投产一批”项目均投产达效。

孟津，一座奋发有为、潜力无限的希望之城。

呼唤四方才俊，共襄发展盛举！(党一豪 郑占波 张惠芳 文/图)

重点招商产业

孟津区明确了三大主导产业，分别是高端石化、新材料和高端装备制造。高端石化产业主要集中在石油炼化、精细化工、化纤纺织等领域，以洛阳石化、宏兴新能、洛阳炼化等企业为龙头企业；新材料产业主要集中在先进高分子材料、含氟电子气体、硅基材料、高端复合材料等领域，以昊华气体、科博思新材、中托力合等企业为龙头企业；高端装备制造产业主要集中在工程装备、农机装备、精密轴承、高端齿轮、电动汽车零部件等领域，以隆华科技、耿力机械、鸿元轴承等企业为龙头企业。

重点培育六大产业集群：1000亿级精细化工、600亿级石油加工、500亿级新材料、300亿级高端装备制造、100亿级电子信息、100亿级新能源。

重点招商项目

(一)20万吨/年丁二烯制己二腈项目

项目拟投资36亿元，选址于先进制造业开发区，占地约300亩，建设20万吨／年丁二烯制己二腈项目，主要原料为中石化洛阳分公司出产的14.36万吨/年丁二烯。

(二)10万吨/年纤维增强聚丙烯复合材料项目

项目拟投资18亿元，选址于先进制造业开发区，占地约150亩，拟利用洛阳石化年产百万吨乙烯聚丙烯资源，生产纤维增强聚丙烯复合材料。

(三)12.5万吨/年交联低密度聚乙烯项目

项目拟投资15亿元，选址于先进制造业开发区，占地约100亩，建设12.5万吨/年交联低密度聚乙烯项目，主要原料为中石化洛阳分公司出产的低密度聚乙烯。

(四)乙烯下游洛阳石化100万吨PX扩建项目

项目拟投资45亿元，选址于先进制造业开发区石化园区，占地约150亩，利用炼油结构调整项目新增的芳烃资源，对现有21.5万吨对二甲苯(PX)装置进行扩能改造，达到100万吨/年规模。

(五)乙烯下游年产5000万平方米EVA光伏胶膜项目

项目拟投资10亿元，占地约100亩，选址于先进制造业开发区，拟利用洛阳石化百万吨乙烯12.5万吨/年EVA，建设EVA光伏胶膜生产线。

(六)20万吨/年电解液项目

项目拟投资15亿元，选址于先进制造业开发区石化园区，占地约100亩，建设20万吨/年电解液项目。

(七)10万吨/年聚烯烃改性项目

项目拟投资10亿元，选址于先进制造业开发区石化园区，占地约100亩，建设10万吨/年聚烯烃改性项目。

(八)河之洲酒店项目

项目拟投资6亿元，位于西霞院水利枢纽风景区以东，毗邻黄河生态湿地，中原路以南，大河路以西，总占地约126亩，拟建设集商务、会议、度假于一体的高品质酒店。

(九)大型影视基地文化产业园项目

项目总投资1.6亿元，位于汉光武帝陵东北区域，占地400亩左右，依托西霞院旅游景区、汉光武帝陵及老影视城等景点，环境、交通、区位优势明显，交通便利，风景怡人。该项目拟打造影视基地，十三朝历史名人名园，古建筑，二里头文化、黄河文化、洛阳民俗文化及小吃一条街。项目建成后将发展成为洛阳地区以影视休闲文化、生态旅游、观光旅游为主要功能的文化旅游景区。

(十)孟津区化工综合研学实践教育基地项目

项目拟投资1.2亿元，建筑面积约2万平方米。依托石化产业基地，打造化工文化展厅与实践活动教室、人工智能科学体验中心、STEM跨学科应用实践中心、化工科学与实验实践教室、生命健康与心理学活动教室、牡丹花艺体验教室、灾害模拟与救援逃生体验中心、萃取绘画实践教室、数字影像技术实践教室、互动媒体设计与技术实践教室、木艺体验活动教室、先进制造与数字建模中心、开源硬件与智能产品设计活动教室、物联农业-数字种植体验园、国防教育与军事训练体验区。

(十一)三彩小镇特色文化旅游区基础设施建设项目

项目拟投资5000万元，占地3.5平方公里，新建大师工坊1处；结合原有传习馆，提升改造村史馆1座；对西路进行水系、亮化提升；对村内道路、管网、景观、立面等进行整体提升，推动三彩作品展示及三彩文化传承。

(十二)孟津区书法主题教育实践基地(王铎故居)项目

项目拟投资3000万元，总占地2亩，选址于会盟镇老城村王铎故居，围绕王铎故居保护利用，建设教育实践功能用房、书法展品陈列室、故居服务功能保障设施、标识标牌系统和辅助设施等，实施故居智慧教育系统开发建设提升工程。

(十三)柳树滩村乡村旅游项目

项目拟投资1000万元，新建8套高品质民宿和1栋游客服务中心。项目主体三层结构，一、二层为民宿房间，三层为约260平方米的配套观光餐厅，民宿约480平方米，独栋游客服务中心约200平方米，项目配套休闲区域约3000平方米。