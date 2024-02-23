伊川：聚焦新质生产力 实干提效促发展

聚焦新质生产力，实干提效促发展，伊川正砥砺前行！

酒祖故里，圣贤之乡

聚焦新质生产力，实干提效促发展，伊川正砥砺前行！

伊水之畔，伊川古城，酒祖故里，圣贤之乡，这里历经千年古都文化滋养，范仲淹、姚崇、邵雍、程颐、程颢等先贤先后在这里奋笔疾书，从古至今一直赓续着创新的基因，而今已是河南创新精神的中原地标、活力之城。

时空更易，创新永恒。

在洛阳步履铿锵的创新进程中，伊川县在创新号角的引领中成长，在建强副中心发展的雨露中滋养发轫，逐步绽放出耀眼的光芒。

伊川县总面积1059平方公里，下辖12镇1乡2个街道，367个行政村(社区)和1个省级先进制造业开发区，全县总人口93.5万，常住人口78.36万，是河南省25个优化开发县之一。

进入新发展阶段，洛阳市委、市政府对伊川寄予厚望，伊川县也以开放为引领，坚持“聚焦新质生产力，实干提效促发展”理念，以开放推动创新发展，以开放促进产业转型，以开放优化营商环境，以开放塑造区域品质，各项工作均取得了较好成效，特别是以先进制造业开发区“三化三制”为契机，广聚人才，创新机制，聚焦产业发展，认真梳理产业结构，打造新型工业体系，提升新动能，高效推动县域经济实现高质量发展。

所当乘者势也，不可失者时也。

北京利尔国内耐火材料行业首家智能化、绿色工厂

围绕“十四五”规划目标，伊川县提出“11345”总体工作思路，即紧盯实现千亿级经济总量“一个目标”，把牢项目建设“一个主抓手”，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，实施文旅文创、教育、医疗养老、交通“四大提升行动”，实现全国重要的新材料产业创新绿色发展示范基地、河南省现代农业发展引领区、洛阳国家物流枢纽的重要节点、洛阳近郊生态文旅目的地、宜居宜业幸福美好家园“五大愿景”。同时，确立了引领经济社会发展的“236”新型工业体系的宏伟构想，聚焦主导产业，培育新兴产业，打造战略支撑体系。

聚焦“两大主导产业”：铝精深加工和高端耐火、超硬新材料。

培育“三个新兴产业”：新能源、光电信息、装备智造。

打造“六大战略支撑体系”：供应链物流体系、工业互联网体系、金融服务体系、科技企业孵化体系、谈会保障体系、园区运营体系。

伊川县锚定千亿级新材料产业定位，确立以高端金属材料、无机非金属材料、金刚石半导体材料等为主导产业，重点培育新能源、光电信息、智能制造等科技创新型产业，始终致力于打造以科技创新为动力、以科技产业为支撑的产业发展高地。

龙鼎铝业:荣获省部级科技进步奖一等奖，连续6年荣获“中国铝箔创新奖”

在空间布局上，伊川县成立了先进制造业开发区，围绕20.23平方公里的空间，打造东、西两园，错位发展。东园专注发展主导产业，致力于成为国内金属、无机非金属材料、超硬金刚石半导体材料产业的重要高地；而西园，在2.2平方公里的空间区域内，高标准建设产业新城，着力在科技创新、培育创新型产业方面奋力前行。目前，新能源、光电信息、智能制造方面等新兴产业生态已日趋完善。

伊川县围绕重点产业链布局了“区中园”并实施了积极稳健的招商政策，联合龙头企业共同打造“无机非金属材料产业园”“光电产业园”“新联合智能装备产业园”等一系列专业园区，以行业龙头企业为园区运营商，联动上下游产业链，以市场化的方式龙头带动、以商招商。伊川县与洛阳国宏集团、中航光电等知名企业携手，规划建设“中原绿色循环经济产业园”，统筹布局光电信息产业，已逐步形成一区九园、主业聚焦、多元创新的产业格局，为打造千亿级产业集群提供强有力的支撑。

北京利尔:国内耐火材料行业自动化生产水平领跑者

伊川县积极践行“万人助万企”活动，打造一流营商环境，出台多项支持非公有制经济发展激励机制及产业扶持政策，围绕产业发展环境，重点在绿色发展、要素重建、金融支持、科技创新和人才引进等方面下功夫；始终坚信“营商环境也是生产力”，建立企业服务常态化工作机制，以高质量的营商环境助力产业高质量发展；通过持续提高涉企问题办结率和满意度，提高在降低企业运营成本、强化要素保障、提升企业家社会地位、提升政府效能等方面的惠企政策研究和出台效率，强化政策措施落实落地，严格落实《涉企处罚备案制度》等政策制度，规范对企业的执法行为，营造良好的企业生产运营环境等举措，始终致力于文明执法、服务型执法，树立服务型政府、法治政府、诚信政府良好形象。

一大批优秀企业“择木而栖”，北京利尔、中钢洛耐、中航光电、龙鼎铝业、安耐克、华润碳能科技、广东宇信、扬杰科技、新联合产业园、北大荒智慧农业、尚兴铝业、台联新材料、大生新能源、郑州三磨所、宝研金刚石、苏州盛曼特、科丰新材、盛铁耐材等重大项目相继落地。

梧高凤必至，花香蝶自来。伊川，正崛起成为产业的璀璨高地、创业的肥沃乐土。

龙鼎铝业依靠铝箔生产技术优势，联手行业龙头跨入新能源领域

伊川区位交通优势显著。距离市区仅20分钟车程，焦枝铁路和4条高速公路穿境而过，新规划的三洋铁路、呼南高铁焦洛平段等项目开工在即，新伊高速顺利通车，伊偃高速加快推进，建成后交通将更加便捷。

基础设施方面，伊川同样完备。西气东输在伊川设有分输站，城区日供水能力达到3.5万吨，供暖面积达到300万平方米，县城建成区面积广大，达38平方公里，先进制造业开发区水、电、气、路、暖等基础设施实现全覆盖。

依托丰富的旅游资源，伊川正努力打造全域旅游示范区，成为洛阳市民近郊休闲度假最佳目的地。龙凤山古镇、二程文化园、建业绿色基地、康曌星空露营基地、彩虹农场、广发青铜小镇文化村等特色景区，已经逐步崭露头角，成为洛阳近郊生态文化旅游的新热点。

生态环境方面，伊川同样令人瞩目。北有龙门山生态屏障，南有熊耳山生态景区，水文景观“一山三川”与十大景区交相辉映，伊河之水穿城而过，城区看得见山、望得见水，是居者心怡、访者心悦的宜居之城。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。

龙鼎铝业:全球第二大铝箔制造企业，主要产品市场占有率位居全国第一

伊川，坐拥环境优美、服务至上、政策精准、空间最大、未来最美诸多优势，必将乘势而起、扶摇直上，在洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”中踔厉奋发、大有作为。

未来已来！伊川将围绕打造千亿级新材料产业集群的总体目标，以开放的姿态、务实的政策、良好的产业生态，大步向前，与您携手共进，共赴美好未来！（韩海洋 李晓哲 文/图）

产业集聚 铝业新城

拥有222万kW发电能力、84万吨电解铝产能、60万吨精深加工能力，产品涉及铝锭、铝板带、各类棒材、线材、双零箔、电池箔、电子电容箔。铝产业生产要素齐备，是中西部重要的铝工业生产基地。

无机非金属材料产业园

汇聚北京利尔、安耐克、中钢洛耐等国内外一线品牌，目前已具备年产8万吨电熔氧化铝复合材料、年产6万吨高效节能材料、年产2万吨热陶瓷高纯α-氧化铝粉、10万套精品钢精炼用RH炉成套装置、2万t/a煤制油(气)用高级热陶瓷材料、15万支功能透气元件项目及配套机械加工等生产能力。盛曼特新材料一期10万吨新能源与精细结构陶瓷新材料项目、阿尔法年产1000吨节能材料和3000吨陶瓷节能新材料项目已建设完成投入生产。

中原循环经济产业园

计划投资40亿元，由洛阳国宏集团投资兴建，拟打造中国中西部地区功能最完备的循环经济产业园，目前已有20余家光电信息类知名企业进驻。

新联合-智能装备产业园

2.2平方公里科创小镇中率先建设的专业园区，目前签约意向客户20余家，项目正快马加鞭建设，预计2024年下半年投入使用。